Росіяни хочуть захопити висоту, щоб постійно обстрілювати Харків: військові розповіли подробиці

Єдина ділянка фронту, де в українців є незначне, але просування, це - Харківська область, на північ від населеного пункту Липці. Село спробували повторно окупувати, зараз першочергове завдання - утримати його, оскільки Липці - це панівна висота, з якої можна обстрілювати Харків. Правильно побудована система ППО не дає ворогу в цьому районі якісно проводити повітряну розвідку.

Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Андрія Цаплієнка.

Зенітникам "Хартії", щоб збивати більше дронів, терміново потрібна наша з вами допомога – і задонатити їм можна за QR-кодом, який ви побачите на екрані:

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"Північ Харківщини. Одна з небагатьох ділянок фронту, де наші повільно, але все ж таки просуваються вперед, до російсько-українського кордону. І, не в останню чергу, завдяки мобільним вогневим групам протиповітряної оборони. Вони полюють на розвідувальні дрони, залишаючи противника без очей в небі", - зауважує Андрій Цаплієнко.

Мобільна вогнева група бригади "Хартія" довго не стоїть на місці. Її основна ціль – безпілотники. Але екіпаж ППО і сам може стати ціллю, якщо дрон їх побачить раніше. Тут практично кожна точка пристріляна росіянами. І в них майже миттєва координація між засобами розвідки та артилерією, ракетами та навіть авіацією. Пропустив дрон – приліт "арти" або бомби не змусить на себе чекати. Постійно міняти позицію – основна тактика цих бійців.

Село Липці за двадцять кілометрів від Харкова. Саме сюди прорвались окупанти, щоб створити тут так звану "буферну зону" і діставати місто-мільйонник ствольною артилерією. На щастя харків’ян, російській армії тут поки що не вдалось закріпитись.

Спільними зусиллями "Хартії" та ще кількох бригад, росіян продовжують витісняти на північ. Збитий дрон – засліплений ворог.

"Зараз в рази менше ворожих крил, чим було в середині літа", - каже "Браун", офіцер служби ППО бригади НГУ "Хартія".

Старенький кулемет ДШК в комбінації зі швидкими колесами і сучасними засобами розвідки виявився ефективною зброєю проти дронів.

Харківщина

Противник швидко вчиться на своїх помилках. За похмурі осінні місяці росіяни, користуючись негодою, змінили тактику і підняли розвідувальні "крила" на більшу висоту. Звісно, відтепер вони гірше бачать землю. Але кулеметами їх вже так просто не дістати.

"Але це такий крок, на який ми шукаємо протидію, щоб уразити їх на таких висотах, в тому числі", - каже "Браун".

Щільне прикриття мобільними групами цієї ділянки фронту змусило ворога майже відмовитись від атак "шахедів" на Харківщині і витрачати більше ресурсів, щоб обходити такі розрахунки.

На жаль, прикрити нашу землю від усього заліза, яке кидає Кремль на голови українцям, наразі нереальне завдання. Але ці хлопці намагаються зробити хоч трохи безпечнішим той шматочок неба, за який відповідають.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН новини 7:00 11 грудня. Наслідки обстрілу Запоріжжя, нова українська зброя, обмеження переказів

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