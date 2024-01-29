Росіяни ховаються у норах, ЗСУ бракує снарядів: що відбувається біля Часового Яру і яка там ситуація

Навколо населеного пункту Часів Яр тривають жорстокі бої. Це містечко розташоване біля Бахмута і до повномасштабної війни там мешкало 14 тисяч людей, але наразі лишається не більш ніж вісім сотень. Серед тих, хто обороняє Часів Яр, бригада, яка зветься "Холодний Яр".

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Наталії Нагорної.

Із військовим "Чорним" ТСН познайомилась ще тоді, коли війна називалась ООС. Відтоді і ще досі він - військовослужбовець 93 бригади "Холодний Яр". Він каже, що ситуація біля Часового Яру схожа чимось, як це було у Бахмуті.

Часів Яр

"Напередодні повномасштабного вторгнення біля Часового Яру зробили дорогу, нову свіжу дорогу, довго робили, але від цього ремонту не залишилося і сліду", - згадує Наталія Нагорна.

Будинки у місті розбиті росіянами. Єдине умовно комфортне місце - укриття. ТСН побувала в одному із спостережних пунктів ЗСУ та побачила, що там відбувається.

Спостережний пункт

Військові пояснюють, росіяни ховаються по норах, де по одному, де по двоє. Поки ворожий піхотинець сидить в українській землі, територія вважається окупованою. Тому вибити звідси потрібно кожного

Влучити по загарбниках не так просто: FPV-дрон може не долетіти до позицій через ворожі РЕБи. Попри це позиції довкола вкриті тілами.

Донеччина

Проте ЗСУ тут доводиться економити і боєприпаси. А у небі відбуваються повітряні бої дронів.

"Найтривожніше дивитися в монітор в ось в такі моменти - це штурмовики 93 бригади вибивають ворогів. Стріляють в нори. Закидають у ворожі укриття гранати. Пробираються тим, щоб колись було лісосмугою. То сидячи, то лежачи, то перебігаючи. Щодня виконуючи, можливо, найскладнішу роботу в світі - повертати своє, захищати своїх, нищити окупантів", - каже Наталія Нагорна.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Бракує боєприпасів, а ті, що є - не завжди якісні! Ексклюзив ТСН з боїв біля Бахмута

Нагадаємо, воїн ЗСУ 46 днів провів в оточенні та відбивав атаки окупантів.

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