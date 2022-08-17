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Росіяни і колаборанти "помилково" зібрали гроші на безпілотник для ЗСУ: як це трапилося

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Росіяни і колаборанти "помилково" зібрали гроші на безпілотник для ЗСУ: як це трапилося

Фото: "Украина Сейчас" в Telegram

Це вдалося зробити за допомогою патріотичних ІТ-фахівців.

Самі того не розуміючи, підписники проросійських груп у Телеграмі зібрали гроші на квадрокоптер для ЗСУ.

Про це йшлося в ефірі загальнонаціонального телемарафону у слоті ТСН.

Це вдалося зробити за допомогою патріотичних ІТ-фахівців. Вони зламали присвячені окупованій Херсонщині телеграм-канали і розмістили там оголошення про збір допомоги для загону сепаратистів-"визволителів".

Як приманку, в реквізитах указали неіснуючий рахунок російського банку – і робочі посилання на електронні гаманці. На них зрадники і переказували кошти.

Зібрана сума доводить, що в самопроголошених російських "визволителів" прихильники не дуже і вірять. Адже пожертвували не більше 30 тисяч гривень. Їх ледь вистачило, щоби придбати мінідрон. Зараз він уже в руках одного з підрозділів ЗСУ на Херсонському напрямку і допомагає роздивитися позиції окупантів із повітря.

Нагадаємо, що 10-річна дівчинка з Одещини відрізала волосся, щоб передати гроші ЗСУ.

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