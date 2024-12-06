Росіяни з колоною техніки пішли у штурм на Запоріжжі: воїни ЗСУ розповіли подробиці та показали відео

На Роботинському напрямку противник почав задіювати у штурмах техніку. Так, буквально напередодні, скориставшись туманом, вранці окупанти висунулися на штурм на БТР, причому штурмова група була професійно підготовлена й екіпірована. Противник усе намагається щупати напрям Новоданилівки – це знищене село на Оріхівській трасі. Окупантів вчасно виявили аерозвідники, і в роботу включилися військові 65-ї ОМБр та артилеристи суміжних бригад 44-ї та 118-ї.

Ексклюзивне відео бою від 65-ї окремої механізованої бригади отримала ТСН.

В ранковій імлі противник висунувся на бронетранспортерах. Це була одна зі спроб захопити наші передові укріплення в районі Роботиного за підтримки техніки. БТР помітили наші аеророзвідники близько шостої ранку. Гармати навелися, дрони піднялися у повітря. Перша машина підірвалася на міні, десант намагався сховатися у посадці. Другий БТР проїхав десятки метрів і теж наїхав на міну.

Наслідки російського штурму

"Тактика цікава, ворог на техніці,на кожному БТР поставив новітні РЕБи, але ми знайшли лазейку, і колона була знищена вщент", – каже офіцер 65-ї ОМБр "Еколог".

Після цього ворог зайняв оборону, але не встиг закріпитися. Тоді полетіли снаряди, касетні боєприпаси.

"Це був десант. Підготовлені штурмовики. Штурмова група. Вони спішилися, ховалися в укриттях, ми їх розбирали і добивали", – каже "Еколог".

"Еколог"

Недобитих окупантів шукали наші дрони. Ті, хто вцілів після артилерійського удару – гинуть від FPV і скидів. На Роботинському напрямку ворог після тривалих розвідок почав штурмувати наші позиції.

Противник тисне на Новоданилівку, яка лежить на Оріхівській трасі. Штурмує наші передові позиції в лоб і намагається зайти з флангів з заходу з Копанів і зі сходу з Новопокровки. Після невдалих дотепер штурмів почалися механізовані. Втім, накопичення ворога наша розвідка бачила, тому райони оборони були підготовлені.

Читайте також: