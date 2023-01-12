Росіяни кинули на Соледар найпідготовленіших “вагнерівців”, але українці щодня мінусують їх чи не сотнями

Окупанти не полишають намірів зайняти місто, бої тут точаться на вулицях міста за дороги та будинки.

Складна, але контрольована ситуація в Соледарі, звітує Генштаб. Сюди на прорив нашої оборони окупанти кинули найпідготовленіших вагнерівців, тому штурми не припиняються ані вдень, ані вночі. Лік убитих окупантів на день сягає від кількох десятків до сотень, йдеться в ТСН.

Для Москви конче необхідно взяти Соледар, аби показати якісь досягнення, адже Бахмут та околиці, які окупанти хвалилися взяти ще влітку, стоять і нині, як неприступна фортеця. “В порівнянні АТО і зараз - АТО було для нас, це були тренування. Зараз інтенсивність артилерії, як кажуть в народі, війна дронів та артилерії – інтенсивність арти збільшилась в десятки і сотні разів”, - каже боєць Елвіс.

Після удару по Соледару окупанти сунуть у фланги, намагаючись розрізати наше угруповання - перерізати дороги на Сіверськ і оточити Бахмут. “Постійно криє арта, їхня сто процентів, міномети “Агси”, потім починають заходити година 5-6 ранку, коли світати починає, раніше в день лізли більшими групами, ходили раніше 4-5, а зараз - 7-8 чоловік”, - розповідають бійці.

На межі військові відбивають штурми росіян. Лік убитих окупантів щодня йде на десятки, а то і сотні. Однак загарбники не зупиняються і сунуть хвилями вперед. Москві потрібна хоч якась перемога на Донбасі, тому кидають вже найпідготовленіших вагнерівців. “Весь час працювали проти противника, який був ЧВК “Вагнер”. Орки більш мотивовані, але зеки готові йти на смерть”, - кажуть військові.

Горить Соледар і Бахмут, війна йде за десятки квадратних метрів, у повітрі і на землі змішалися всі калібри. “Обстріли Бахмута не припиняються впродовж 2-3 місяців, починаючи від 82-го калібру, закінчуючи 152-м, і ракети прилітають”, - розповідають бійці.

Ситуація довкола Соледара складна, але контрольована, запевняють у Генштабі. Про плани росіян наші військові знають, тому намагаються працювати на випередження, але бракує важкої зброї, яка дуже повільно надходить від наших закордонних союзників.

В охопленому полум'ям Соледарі у підвалах ще залишилися цивільні, які вже не можуть виїхати з міста.

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