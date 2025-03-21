Росіяни масовано атакували Запорізьку область: що відомо про наслідки обстрілів (фото, відео)

Росіяни атакували Запорізьку область. Внаслідок цього спалені вщент хати, розтрощені автівки, перелякані люди, всюди розкидані уламки від побитих хат. Один поранений дотепер в лікарні. Пʼятьох постраждалих, зокрема хлопчика, лікарі вже відпустили додому, вони лікуються амбулаторно. Решта жителів від самого ранку самотужки розгрібали уламки. Два будинки зруйновано вщент і не підлягають відновленню, кажуть у сільраді.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Кіри Овес.

Саме будинок пані Алли Скоморохової опинився в епіцентрі удару. ЇЇ чоловік 60-річний пан Олександр з пораненнями зараз у лікарні. Врятувати вдалось і собаку господарів.

"Собаку нашого засипало і він скавучав. Хлопці почали рятувати", - каже жителька Запорізького району Анна Скоморохова.

Пʼятеро людей постраждали - переважно від порізів. Їх лікарі оглянули, надали допомогу і відпустили видужувати додому. В лікарні зараз господар знищеного будинку 60-річний Олександр. А його дружина розшукує вцілілі речі і намагається оговтатись від шоку.

Обстріл Запорізької області

Вибухова хвиля була такої сили, що розтрощила і сусідній будинок. Пані Оксана тільки вклала онука спати, як пролунав вибух.

"Вибиті всі вікна. Я якраз була зі своїм онуком, йому 5 років. Він заснув. Тому я чітко пам'ятаю час. У мене рідна сестра. У неї рвані рани, зашивали рани", - каже жителька Запорізького району Оксана Чученко.

Пані Олена, хоч і з перебинтованою головою, але не втрачає оптимізму. Каже, головне, що родина вціліла.

На одній вулиці ворожою авіабомбою знищено три будинки, інші потрощило уламками та вибуховою хвилею. На місце приїхали благодійники, щоб допомогти з будматеріалами.

Також вночі росіяни авіабомбою вгатили по Кушугуму. Цілили по дачному кооперативу. Знищено три будинки, там обійшлося без постраждалих. Атаки на Запоріжжя з початку року не припиняються, переважно ворог полює на цивільних дронами та КАБами.

Наслідки удару по Запорізькій області

В цей район російські авіабомби прилітають рідко, у цьому селі це перший страшний випадок, людям й досі важко відійти від шоку.

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