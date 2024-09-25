Росіяни масовано обстріляли Харків КАБами: куди "прилетіло" та скільки людей загинуло

Харків напередодні росіяни масjвано обстріляли з авіації. Влучання КАБів, завважки по пів тонни, зафіксували відразу в чотирьох районах міста. Руйнувань зазнали приватні будинки та підприємства. Одна з бомб поцілила в житловe багатоповерхівку.

Про це йдеться в сюжеті кореспондентки ТСН Вікторії Стрельцової.

Російські терористи вдарили по житловому будинку авіабомбою: замість квартир на щонайменше п'яти поверхах - величезна діра. На місце події одразу прибули працівники ДСНС.

Тим часом поліцейські обходили кожну квартиру, фіксуючи усі руйнування. Медики спершу повідомили про трьох травмованих, втім вже за годину постраждалих рахують десятками.

Руїни житлового будинку, на який росіяни скинули КАБ

Цей будинок у відомому на весь світ районі Північна Салтівка. Околиця міста, яку росіяни на початку повномасштабного вторгнення нищили артилерією. Це вже не перше влучання ворога в цю багатоповерхівку.

"Ми вже закінчували ремонт цього будинку. Бо в травні 2022 року він був розтрощений ворогом. Тут вже вставили всі вікна, полагодили всі стіни. Його підготували до опалювального сезону і сьогодні прилетів КАБ, який звів усі ці старання нанівець", - каже директор департаменту звязків з громадськістю Харківської міської ради Юрій Сидоренко.

В одній з квартир встояла лише шафа з посудом. В іншій дивом втрималась куртка на вішаку. До пізньої ночі рятувальники вручну розбирали завали будинку, а правоохоронці тим часом змогли встановити тип зброї.

"Дуже масована атака з боку РФ. З населеного пункту Строітєль Бєлгородської області РФ. Три літака СУ-34 протягом 15 хвилин починаючи з 15.15 здійснили пуски 8 керованих авіаційних бомб. За попередніми даними це ФАБ з УМПК", - каже керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков.

500-кілограмові бомби поцілили у чотирьох районах Харкова. Це кадри понівеченого підприємства. Там загинув охоронець. Ще одного чоловіка вбило уламком, коли він вигулював собаку на стадіоні.

Загалом у Харкові через масований обстріл загинуло 3 людей, ще понад 30 - поранені.

Росіяни обстріляли житловий будинок у Харкові

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Нагадаємо, Росія завдала ударів КАБами по багатоповерхівках Харкова 24 вересня.

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