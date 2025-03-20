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Росіяни масовано обстріляли Кропивницький: куди "прилетіло" і що відомо про потерпілих

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Росіяни масовано обстріляли Кропивницький: куди "прилетіло" і що відомо про потерпілих

Росіяни атакували Кропивницький

Російські окупанти масовано обстріляли Кропивницький. Що відомо про наслідки?

Кропивницький цієї ночі зазнав наймасованішої атаки дронами за весь час повномасштабного вторгнення. За кілька годин пролунало більше двадцяти вибухів в різних районах міста. По допомогу медиків звернулося чотирнадцятеро людей, серед яких четверо дітей.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Тетяни Хомич.

Росіяни масовано атакували Кропивницький "Шахедами". Вибухало у різних районах міста. Пошкоджено об’єкти інфраструктури, будівлі і приватного сектору, багатоповерхівки. Спершу повідомили про вісьмох постраждалих. Далі ця цифра почала збільшуватися. Наразі відомо, що по допомогу медиків звернулося чотирнадцятеро людей, серед них четверо дітей з двох родин. У них порізи рук та ніг від побитого скла.

У тяжкому стані двоє людей. Це подружня пара. Їхній будинок зруйновано вщент. У 49-річного чоловіка майже 90 відсотків опіків та черепно-мозкова травма, його прооперували.

"Він в реанімації на апараті ШВЛ, має 86 відсотків опіків голови, шиї, тулуба, верхніх і нижніх кінцівок, опік дихальних шляхів, опіковий шок", - каже головна лікарка Кіровоградської обласної лікарні Лариса Андреєва. 

За словами голови Кіровоградської військової адміністрації Андрія Райковича, деякі житлові будинки зазнали значних руйнувань: "Там руйнування будинку, багатоквартирного. Цей будинок за попередніми висновками експертів не придатний для проживання". 

Також внаслідок нічної атаки пошкоджено вікна в одній зі шкіл та в училищі, два десятки навчальних закладів Кропивницького працюють нині дистанційно. Усім потерпілим надають допомогу. З ночі задіяні усі відповідні служби, з людьми працюють психологи. Працівники ДСНС розгорнули "пункт незламності". 

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новини на 13:00 20 березня. СТРАХІТТЯ... Кропивницький оговтується від НАЙМАШТАБНІШОЇ атаки

Нагадаємо, ночі проти 20 березня російські війська завдали масованого удару по Кропивницькому. Місто атакував мінімум 21 безпілотник. 

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