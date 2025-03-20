Росіяни масовано обстріляли Кропивницький: куди "прилетіло" і що відомо про потерпілих

Кропивницький цієї ночі зазнав наймасованішої атаки дронами за весь час повномасштабного вторгнення. За кілька годин пролунало більше двадцяти вибухів в різних районах міста. По допомогу медиків звернулося чотирнадцятеро людей, серед яких четверо дітей.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Тетяни Хомич.

Росіяни масовано атакували Кропивницький "Шахедами". Вибухало у різних районах міста. Пошкоджено об’єкти інфраструктури, будівлі і приватного сектору, багатоповерхівки. Спершу повідомили про вісьмох постраждалих. Далі ця цифра почала збільшуватися. Наразі відомо, що по допомогу медиків звернулося чотирнадцятеро людей, серед них четверо дітей з двох родин. У них порізи рук та ніг від побитого скла.

У тяжкому стані двоє людей. Це подружня пара. Їхній будинок зруйновано вщент. У 49-річного чоловіка майже 90 відсотків опіків та черепно-мозкова травма, його прооперували.

"Він в реанімації на апараті ШВЛ, має 86 відсотків опіків голови, шиї, тулуба, верхніх і нижніх кінцівок, опік дихальних шляхів, опіковий шок", - каже головна лікарка Кіровоградської обласної лікарні Лариса Андреєва.

За словами голови Кіровоградської військової адміністрації Андрія Райковича, деякі житлові будинки зазнали значних руйнувань: "Там руйнування будинку, багатоквартирного. Цей будинок за попередніми висновками експертів не придатний для проживання".

Також внаслідок нічної атаки пошкоджено вікна в одній зі шкіл та в училищі, два десятки навчальних закладів Кропивницького працюють нині дистанційно. Усім потерпілим надають допомогу. З ночі задіяні усі відповідні служби, з людьми працюють психологи. Працівники ДСНС розгорнули "пункт незламності".

Нагадаємо, ночі проти 20 березня російські війська завдали масованого удару по Кропивницькому. Місто атакував мінімум 21 безпілотник.

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