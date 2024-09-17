Росіяни мечем стратили українського військовополоненого: жахливі подробиці

Лубінець зауважив, що такі показові страти спрямовані на деморалізацію українського суспільства.

Окупанти стратили мечем беззбройного українського полоненого! Руки військового були перемотані скотчем, що підкреслює його беззахисний стан. Українцю просто в груди встромили меч, на якому написано "За Курськ". На жахливий злочин росіян вже відреагував уповноважений ВР з прав людини.

Про усю жорстокість та рівень варварства росіян, який неможливо осягнути, – дивіться в ексклюзиві TSN.UA.

Страта мечем військовополоненого

Черговий жахливий злочин окупантів! Російські військові стратили українського військовополоненого мечем. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець у своєму телеграм-каналі:

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"Черговий воєнний злочин – у соцмережах зʼявилися фото, як росіяни, ймовірно, стратили мечем беззбройного українського військовополоненого з перевʼязаними скотчем руками. Рівень варварства й кровожерливості неможливо осягнути. Такі дії є грубим порушенням Женевської конвенції про поводження з військовополоненими!"

Лубінець зауважив, що світ повинен припинити дивитися на те, як Росія відкрито демонструє зневагу до будь-яких норм і законів:

"Направив листи до міжнародних організацій, МКЧХ та ООН, аби вони зафіксували чергове порушення прав людини зі сторони Росії. Окремо наголошу, що такі показові страти направлені на деморалізацію українського суспільства. Однак бачачи такі дії, ми повинні ставати ще рішучішими у боротьбі проти агресора".

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ПРОСТО ШОК! Росіяни МЕЧЕМ стратили українського військовополоненого!

Розстріл військовополонених

Це вже не перший випадок, коли окупанти жорстоко страчують полонених українців. У липні російські військові жорстоко розстріляли двох полонених ЗСУ. Це сталося біля Роботиного на Запорізькому напрямку.

Відео цинічного розстрілу безбройних українців поширили в Мережі 10 липня. Як пишуть у Мережі, злочин вчинили окупанти зі складу 70-го мотострілецького полку ЗС РФ.

Лубінець відреагував на чергові звірства росіян. За його інформацією, на оприлюдненому відео пролунало близько 10 пострілів у бік беззбройних українських військових.

За цим фактом вже розпочато кримінальне провадження щодо порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством. Про це повідомив генпрокурор Андрій Костін і додав, що це навмисна політика злочинного режиму Кремля зі знищення всього українського.

Своєю чергою Лубінець зазначив, що це черговий зафільмований воєнний злочин, за який неодмінно повинна бути відповідальність. І черговий факт порушення росіянами норм Женевських конвенцій та міжнародного гуманітарного права, яких регулярно не дотримується РФ – від звичайного солдата до військового керівництва, – яке не забороняє вбивства і страти українських військовополонених.

Звірства російських військових

На жаль, це не єдині звірства, які чинять російські окупанти. Нещодавно, попри усі правила війни, загарбники після взяття в полон українського захисника обезголовили його.

Факт обезголовлення окупантами українського захисника зафіксували на Донеччині – про це повідомляв Костін.

Генпрокурор розповів, що під час проведення аеророзвідки на одній з бойових позицій у Донецькій області українські військові виявили пошкоджений броньований автомобіль Сил оборони України, на ньому була відрізана голова українського захисника.

Але про подібні ймовірні дії російських військ стає відомо не вперше. У квітні 2023 року у Мережі з’явилося відео, на якому видно, як російські військові катують українського полоненого і відрізають йому голову.

Невдовзі після появи цього відео голова Офісу президента України Андрій Єрмак написав у телеграмі: "За все буде відповідальність". Вранці 12 квітня радниця Єрмака з питань комунікацій Дарія Зарівна заявила, що відео "остаточно дегуманізує і демонструє всю сутність країни-терориста". За її словами, мета оприлюднення цього відео – залякування. Цільова аудиторія – не тільки Україна, але й західні суспільства.

Згодом американський телеканал СNN повідомив, що протягом тижня з’явилося два таких відео, на яких, ймовірно, показане обезголовлення українських солдатів. Зняті вони під час окремих подій.

І лише згадайте 6 березня. Саме цього дня було оприлюднене відео, на якому російські військові розстрілюють беззбройного чоловіка в українській військовій формі після того, як він каже "Слава Україні".

Управління Верховного комісара ООН із прав людини в одній зі своїх доповідей про ситуацію в Україні, що охоплює період від лютого до липня лише 2023 року, зафіксувало щонайменше шість випадків позасудових страт українських військовополонених.

Російські військові від початку грудня 2023 року, ймовірно, вбили щонайменше 15 українських військовослужбовців, які намагалися здатися в полон, і – ще не менш як шістьох військових, які вже здалися. Таких висновків дійшла міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch. Про це йдеться у доповіді організації, опублікованій на початку травня 2024 року.

Згідно з Женевською конвенцією про поводження з військовополоненими, підписаною зокрема Росією, полоненим мають бути гарантовані життя і гуманні умови утримання. Страти чи жорстоке поводження з військовополоненими належать до воєнних злочинів. Але росіяни постійно порушують усі можливі правила, втім за все рано чи пізно доведеться відповідати!

Команда ТСН.ua висловлює щирі співчуття рідним усіх загиблих на війні. Росія обов’язково буде покарана за горе кожного українця.

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