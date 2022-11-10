"Росіяни можуть перетворити місто на привид": жителька Херсона розповіла, чи відступають окупанти

На окупованій частині Херсонщини росіяни прибирають свої блокпости, посилюють або вдають посилення миколаївського напрямку та, за деякими свідченнями, офіцерський склад відходить до Скадовська.

Про це в коментарі ТСН.ua повідомила одна з мешканок Херсона, спираючись на свої спостереження та спостереження своїх рідних.

"Поки що ейфорії від їх відступу немає. Переслідує відчуття, що росіяни, можливо, хочуть створити якийсь котел. Наскільки я зрозуміла, з самого Херсону відходять кадрові військові, офіцерський склад, начебто, переміщується до Скадовська, але новоприбулі мобілізовані тут залишаються. Їх чимало. Крім того, в місті кажуть, що важке озброєння окупанти зосереджують в лісосмузі поблизу села Миролюбівка. Також в Херсоні подейкують, що окупанти мають намір посилити миколаївський напрямок (це суперечить тому, що росіяни відступають на лівий берег – ред). Так це чи ні – невідомо", - повідомила нам мешканка Херсона.

За її словами, протягом останніх двох днів вона намагається підтримувати зв’язок зі знайомими, які мешкають в різних районах Херсонщини.

"Наприклад, ті, які живуть поблизу Чорнобаївки, мені повідомили, що окупанти там вже залишили свої блокпости", - каже наша співрозмовниця.

До цього додає, що найбільший страх у мешканців Херсона через те, що обстрілами росіяни можуть перетворити місто на привид: "Це найбільше лякає. Вже звикли, що немає води та світла, навчились жити без цього, але загроза обстрілів лякає найбільше".

Контрнаступ на Херсон

Українські захисники продовжують звільняти окуповані території Херсонської та Миколаївської областей. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що на Херсонському напрямку від 1 жовтня українським воїнам вдалося відновити контроль над 41 населеним пунктом. Просування українських військ в глибину оборони противника складає до 36,5 км, звільнено до 1381 кв км територій.

Генеральний штаб ЗСУ прокоментував ситуацію з відходом окупантів з правого берега Херсонщини. Наразі у ЗСУ не можуть ні спростувати, ні підтвердити таку інформацію. Наступ українських захисників триває.

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