“Росіяни можуть спокійно піти на Київ”: військовий приголомшив заявою

Російська армія може знову піти на Київ, якщо українські військові “посипляться” на якійсь ділянці фронту і у ворога звільняться сили.

Таку думку в ексклюзивному інтерв’ю TSN.UA висловив колишній боєць “Азову”, боєць 3 ОШБр та інструктор “Військової школи командирів імені полковника Євгена Коновальця” з позивним “Мактавіш”.

“Можуть вони піти, це не є проблемою. Якщо ми посипемося десь на якійсь ділянці, в них вивільняться сили — вони можуть спокійно піти на Київ. Наприклад, для того щоб розтягнути наші сили, розпорошити з усіх напрямків. Чи буде це доцільним, я не можу сказати”, — розповів військовий.

За його словами, держава планомірно до цього готується: будуються укріплення, готуються певні підрозділи.

“Тобто план на таку ситуацію є. Чи будуть вони це робити — я не можу сказати. Сподіваюсь, Росія цього не зробить, тому що це просто ускладнить нам роботу на тих напрямках, де ми вже працюємо. В плані логістики, розпорошення особового складу, людей і підрозділів, це ускладнить нам життя. Але, на мою особисту думку, немає зараз сенсу йти на Київ, у них і так достатньо проблем на інших фронтах”, — каже “Мактавіш”.

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