“Росіяни можуть знову підійти до Києва”: український розвідник зробив несподівану заяву

Український розвідник Олександр Нємков заявив, що російська армія може знову піти на місто Київ. Тому, за його словами, українцям потрібно бути готовим до цього.

В ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua військовий розповів, що жінкам та чоловікам потрібно освоїти, наприклад, як поводитися зі зброєю та пройти курси парамедика.

“Воювати можна по-різному і бути корисним армії теж. Це не обов’язково, що це всі вяли поголовно штик і побігли просто. Всі мають мати певні навички, які будуть корисні в армії. Тому що ми не знаємо, як завтра повернеться ситуація на фронті. Ми не знаємо, чи знову підійдуть до кордонів Києва. Таке теж можливо в принципі на сьогоднішній день, на жаль. Якщо наші люди будуть не готові до таких подій, то буде той результат, який ми бачили в Бучі”, — розповів Олександр Нємков.

Розвідник каже, що чоловіки потрібні бути готові до того, що їм доведеться замінити когось на фронті.

“Абсолютно кожен чоловік, я вважаю, у нього має бути певна культура поводження зі зброєю. Жінкам це теж не завадить, там нічого важкого немає. Дві чи чотири вищих освіти тут не треба. Якісь навички парамедика, елементарні речі, які людина повинна вміти. Чоловіки повинні бути готові, що їм доведеться колись когось замінити. Може цього не буде, але таке можливо. Щоб він був готовий, а не десь прикривався”, — розповів Олександр Нємков.

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