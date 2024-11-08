Росіяни на Харківщині намагались зайти у тил ЗСУ: воїни розповіли, що там насправді відбувається

Штурмові групи української 127-ої окремої бригади територіальної оборони розбили російських спецпризначенців й видкинули окупантів з кількох ділянок на самому кордоні. Війну, визнають воїни, це не зупинило, але московитів в Україні точно поменшало.

Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Олександра Моторного.

Російські окупанти намагались атакувати на півночі Харківщини - перетнути кордон та закріпитись. Проте українські захисники відбили атаки терористів.

Командир спецпідрозділу “Animals” 127 ОБр ТРО "Льова" розповідає, що окупанти намагались зайти в тил воїнів ЗСУ.

Воїни тероборони

"Льова" із Бахмута. Ветеран ще антитерористичної операції. Нині - штурмовик, як сам зізнається за покликанням. У 127-ій Харківській окремій бригаді територіальної оборони “Льова” командує спецпідрозділом таких самих, як він фахівців. Його група, відколи 127-ма, повернулася з Запоріжжя на Харківщину, провела вже півдесятка результативних штурмових операцій. Не без втрат, зізнається командир. Але і воювати довелося з добре підготовленими окупантами.

"З "ахматівцями", університет спецназу і шторм-Z", - розповідає "Льова".

Після відбиття російського штурму, ділянка українського кордону стала лінією бойового зіткнення. Тут постійно чути постріли.

Зрідка тут бувають навіть колони військової техніки. Найчастіше, зізнається командир роти, його бійцям тепер доводиться воювати саме з ворожими дронами.

"Дрони, кругом проблема зараз - одна з основних!", - каже “Джері”, командир роти 227-го батальйону 127 ОБр ТРО.

Українські військові кажуть, що зброя “Мавка” доволі ефективно нейтралізовує ворожі FPV-дрони. Та залітають російські ударні безпілотники ще й у тил.

"Треба розуміти, ми навіть якщо протидіємо FPVсі, якщо ми там її подавили управління, вона все одно там, навіть по енерції просто летить і вона все одно може спрацювати", - каже “Джері”, командир роти 227-го батальйону 127 ОБр ТРО.

Українські захисники

Тож захисники постійно вигадують щось нове. Війна на півночі Харківщини, не приховує заступник командира 227-го окремого батальйону, щодоби нагадує про її, гарячу фазу.

"Інтенсивность росте, мабуть! Да! Ну, ви ж бачите, вони по всій лінії зіткнення, ніде не полишають спроб просунутисть", - каже “Хатаб”, заступник командира 227-го батальйону 127 ОБр ТРО.

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