Росіяни на Харківщині пішли у наступ з бронетехнікою: бійці ГУР розповіли про ситуацію

На Куп’янсько-Борівському відтинку фронту українські військові відкинули сили ворога з Колісниківки. Але росіяни не полишають спроб розширити ділянку вклинення на лівому березі Осколу, не рахуючись з втратами. Водночас бійці батальйону “Братство” головного управління розвідки Міністерства оборони України щодоби влаштовують окупантам пастки й диверсії, не даючи ворогу просуватися вперед.

Про це йдеться у матеріалі кореспондента ТСН Олександра Моторного.

Окупанти намагаються штурмувати позиції українських військових

У Куп’янську, Боровій та над усіма без виключення селами й селищами довкола звучить попередження про повітряну загрозу. Та рашиська авіація, кажуть українські військові, до лінії бойового зіткнення, тут не підходить

Час від часу наші гелікоптери працюють по селу або по посадках вище де вони накопичуються. І в українських бойових авіаторів, і у артилеристів роботи на Куп’янсько-Борівському відтинку фронту дуже багато.

"Десь, в середньому раз на два тижні, ворог намагається штурмувати бронетехнікою", - каже військовий.

Окупанти із різних видів озброєння постійно обстрілюють українських захисників.

"Як тільки туман, або сніжна погода чи йде дощ, то ворог намагається одразу просовуватись. Пролазити вперед, щоб займати - ближче, ближні позиції", - розповідають захисники.

Користуючись поганою погодою, наприкінці минулого тижня у напрямку річки Оскіл, московити пішли в атаку зведеною механізованою групою.

"Намагалися в село, як раз по погоді заїхати сім одиниць техніки. Намагалися заїхати, но у них не вийшло заїхати. Вони згоріли по дорозі. Це танк один був, і там легша броня", - каже “Чорний”, боєць батальйону “Братство” ГУР МО ЗСУ.

Під прикриттям залпових систем та гаубиць щодоби пробує підходити московитська піхота.

"Те що роблять зараз вони, то є відчуття, що пробують підібрати якісь методи, шукати ключ", - каже військовий.

Військовий ГУР

Військові розповіли, як взяли у полон окупанта

На ділянці фронту південніше Куп’янська московити намагаються тиснути у бік Осколу. Тут часто відбуваються ближні контактні бої. Наші воїни намагаються самі контратакувати - робити диверсійну роботу. Тобто тримають ворога постійно в тонусі, не даючи йому просуватися вперед.

Тільки минулої доби, каже “Бравий”, одразу дві бойові групи батальйону “Братство”, Головного управління розвідки Міноборони України, ходили за нуль.

"Треба було здійснити розвідку. Вихід був в темний час пори, відповідно, використовувались прилади нічного бачення. Виявили в квадраті бліндаж. Ну і відповідно, треба було його перевірити на наявність представників ворожого особового складу", - каже “Зорге”.

У тій схованці розвідники зрозуміли, що точно є окупанти. Прийняли рішення - замість зброї діяти хитрістю.

"Почули, що там хтось присутній, тобто - голоси. Вирішили трохи інакше підійти до цього питання. Представились, як представники російської федерації. Запропонували вийти. Там: виході! Ребятам помощі нужна! Ето свои! Він вийшов трохи ближче і почав вже чути, що це російська мова! І ми продовжили просто говорити, "бистрее! Ето не исполнение приказа! Вишел! Бистрее!", - каже “Зорге”, боєць батальйону “Братство” ГУР МО ЗСУ.

Ворожий боєць, запевняють українські розвідники, не чинив жодного спротиву, адже до самого бліндажа українців, був переконаний, що його просто забирають з передової позиції свої.

"Коли командир сказав, Слава Ісусу Христу, брате! Як твої справи, тут? Він просто глибокими очима подивився на мене, я сказав: да! Ето так!", - каже “Зорге”, боєць батальйону “Братство” ГУР МО ЗСУ.

Разом із полоненим московитом, батьком 5 дітей, “гурівці” забрали з ворожого бліндажа кулемет та особисті речі рашиста. Саму ж позицію - замінували.

"Кожен вихід - завжди, завжди підготовка! Тобто, якщо ти підготовлений, то тобі не так вже й страшно йти до ворога і виконувати своє завдання", - каже “Утюг”, боєць батальйону “Братство” ГУР МО ЗСУ.

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