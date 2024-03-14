Росіяни на війні здійснюють жахливий ритуал: нумерологи розкрили таємницю 36 "Шахедів"

Сьогодні, 14 березня, за даними Генштаба ЗСУ, вночі росіяни вчергове вдарили по Україні дронами "Шахед" у кількості 36 одиниць. Ворог вчетверте за останній рік випустив саме це число, тому що вірить, що воно сакральне і допоможе їм здобути якісь перемоги.

Таку думку в коментарі для ТСН.ua висловили майстер нумерології Владислав Грицай і знавець нумерології Ігор Мехеда.

"36 – це число руйнувань, дуже сильне число. В сакральній нумерології воно ділиться на дуже багато чисел: на 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18 і 36. Такого іншого числа знайти практично неможливо. Якщо скласти 3 і 6, то в сумі буде 9. Дев’ятка – це переосмислення старого досвіду, завершення. Чому орда використовує число 36 таким чином? У цьому однозначно замішана сакральна геометрія. До речі, саме стільки гральних карт у колоді. Число 36 багато в чому арифметично пов’язане з числом 666. Тому коли ми бачимо запуск такої кількості "Шахедів" – 36, ми розуміємо, що це ритуал, пов’язаний з жертвопринесенням", – каже Владислав Грицай.

Він додає: "На жаль, після таких атак загиблими є й діти. За ідеєю темної магії дуже важливо, щоб жертвою були саме діти. Діти – найсильніша, потужна жертва. Ми бачимо, що вони (росіяни – Ред.) спеціально поцілюють. Темні сили їм допомагають за умови, що їм регулярно приноситимуть жертви. Якщо проаналізувати те, коли вони (росіяни – Ред.) випускають 36 цілей, то є ураження житлових будинків".

За словами нумеролога, 36 – це енергія, яка повинна принести жертву.

"За жертву відповідає число 12, а 36 – це тричі по 12. Ті темні сили в Росії, які запускають 36 цілей, це створює сакральну геометрію, яка спричиняє дуже сильні руйнування", – каже Грицай.

Він продовжує: "Це все робиться спеціально, 36 цілей – нелогічно з військової точки зору (в одній установці для запуску "Шахедів" зазвичай 5 місць для запуску дронів – Ред.), але логічно з точки зору темних сил. 36 напряму пов’язане з жертвопринесенням".

До цього Грицай додає: "Це важливо ще й тому, що робиться напередодні виборів. Ця історія буде однозначно ще після виборів. На п’ятий, сьомий або дев’ятий день. Все, що наразі трапляється, не має військової логіки. Це одне велике жертвопринесення. На жаль. Орда керується сакральним числом і запускає його, запускає енергію, яка призведе до жертв".

Резюмуючи, нумеролог звертає увагу на те, де фігурує також число 36: "Ми можемо згадати аварію на Чорнобильській АЕС. Якщо скласти суму з чисел, коли сталася аварія, то отримаємо саме 36. Тобто 2+6+4+1+9+8+6 = 36".

На тверде переконання Владислава Грицая, російські військові однозначно дослухаються до якогось шамана або мага напередодні обстрілу:

"Наразі війна зав’язана на шаманізмі. Було журналістське розслідування, в якому йшлося про те, що Шойгу (міністр оборони Росії – Ред.) в Якутії купався спеціально у воді, в яку додавали роги оленів. Це конкретний шаманізм".

Своє чергою знавець нумерології Ігор Мехеда каже, що ворог постійно застосовує нумерологію.

"Так само, як нумерологію застосовував Третій Рейх. Його архіви, які зберігалися в Києві, в Інституті психології, були вивезені до Москви після развалу СРСР. Тепер цими архівами користуються росіяни", – каже Ігор Мехеда.

За його словами, у військових частинах Росії є закріплені за цими формуваннями маги, які й можуть консультувати окупантів.

"Але коли в людині немає нічого людського і вона застосовує ці цифри, то вони не лише не допоможуть, а й, навпаки, прискорять руйнацію, як це сталося з Рейхом. Так само буде й тут", – каже нумеролог.

За словами Мехеди, ще одним доказом того, що росіяни використовують магію, є те, що в грудні 2022 року низка українських посольств і консульств отримали пакунки, в яких були очі тварин.

"Тобто по повній використовують різні чаклунські трактати і навіть цього не приховують", – каже Ігор Мехеда.

Коли росіяни ще запускали 36 повітряних цілей по Україні

Спочатку про 36 націлених на Україну ракет 16 лютого 2023 року в своєму Telegram-каналі повідомляв головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

16 лютого 2023 року Валерій Залужний офіційно повідомив, що Росія атакувала Україну 36 ракетами / Скриншот повідомлення з офіційного Telegram-каналу В. Залужного

"Від 01:40 до 03:45 16 лютого противник здійснив пуски крилатих ракет повітряного та морського базування, керованих авіаційних і протикорабельних ракет. Усього в ударі було застосовано 36 ракет", – йшлося в повідомленні Залужного від 16 лютого 2023 року.

Через 3 місяці, 8 травня 2023 року, росіяни атакували столицю такою ж самою кількістю дронів-камікадзе. Про 36 безпілотників журналістам офіційно повідомив міський голова столиці Віталій Кличко, який приїхав оглянути один із пошкоджених будинків у Святошинському районі Києва.

8 травня 2023 року Віталій Кличко повідомив про атаку столиці 36 ворожими дронами / Скриншот повідомлення з Telegram-каналу КМДА

"Це була наймасованіша атака на наше місто під час військових дій. 36 дронів були в напрямку нашого міста. Хочу подякувати нашим протиповітряним силам, які збили всі 36 дронів", – повідомив Кличко, оглядаючи пошкодження в одній із квартир.

За декілька днів, 25 травня 2023 року, командування Повітряних сил ЗСУ повідомило, що українська ППО та вогневі групи знищили 36 із 36-ти дронів-камікадзе.

Офіційний звіт командування Повітряних сил ЗСУ від 25 травня 2023 року / Скриншот зі сторінки в соцмережі

Зведення Генштабу ЗСУ за 14 березня 2024 року / Скриншот повідомлення з офіційної сторінки у Facebook

Експерти кажуть, що жодної магії немає

"Насправді ворог не завжди використовує в пусковій установці той комплект, який багато хто бачив (5 дронів – ред.) Росіяни використовують і одинарні пускові установки. Окупанти не мають якоїсь жорсткої прив’язки, тому ми бачимо і 30, і 36, і 23, і 27 дронів. Розраховують на ту кількість, яка у них є в наявності, направляють їх за різними напрямками. Нічого дивного немає в тому, що запускають таку кількість, яка не ділиться на 5", – розповідав у коментарі для ТСН.ua військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика – не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація доволі часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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