"Росіяни набагато потужніші": військовий оцінив шанси ворога

Чоловік на початку вторгнення був у Польщі, а коли все почалося — повернувся додому.

Росіяни набагато потужніші, ніж були одразу (на початку повномасштабного вторгнення), вони вчаться.

Таку думку висловив морський піхотинець 38-ї бригади Ігор Білий в інтерв’ю кореспондентці ТСН Наталі Нагорній.

“Ми теж вчимося. Мені важко судити глобально, бо я в замкненому просторі перебуваю. Часом складається враження, що ми вчимося набагато повільніше, ніж потрібно. Якби були мобілізовані всі ресурси суспільні, починаючи з настроїв, закінчуючи економікою, було б набагато швидше і набагато результативніше. Це те, що нас гальмує найбільше”, — розповів військовий.

Нагадаємо, у ЗСУ розповіли деталі, що нині відбувається на лівобережжі Херсонщини в Кринках.

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