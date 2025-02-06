Росіяни наближаються до Дніпропетровщини: місцеві розповіли тривожні новини (фото, відео)

Селище Новопавлівка у Дніпропетровській області щодня страждає від російських обстрілів та ударів КАБами.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Анастасії Невірної.

19-річний Андрій разом із знайомими намагається ремонтувати свій дім. Напередодні російський КАБ розірвався біля його будинку. Батька хлопця посікло осколками і він у лікарні.

Це вже не перша атака за останній місяць, каже хлопець. Напередоні нового року, відколи ворог наблизився до громади на відстань польоту КАБа, удари тут майже щодня. У січні ворожі авіабомби розтрощили майже увесь центр Новопавлівки. У селі вже немає поліклініки, сільради побита пошта, а днями окупанти знищили ще й школу: у ліцей влучили одразу три авіабомби. Після вибухів він ще довго палав.

Наслідки російських обстрілів

Юрій Білик - директор ліцею, він ледве підбирає слова. Відколи побачив зруйнований заклад, похитнулось здоров’я. Каже, окупанти знищили те, що збирали рокам. Переломані на брухт, просто неба лежать парти, та розірвані підручники, яких вже ніхто не прочитає .

Постраждали і навколишні будівлі. Потрощені клуб і приміщення "Укрпошти". Її довелось зачинити. Однак попри ризик, жителі Новопавлівки відранку наводять лад.

Розтрощена школа у Новопавлівці

Наталія розповідає, що вона багато років працювала в Донецьку вчителькою української мови, але виїхала з початком російської агресії. Думала знайде у Новопавлівці спокій, однак не судилось. Цей приліт ледь не забрав життя її сина

Евакуація у Новопавлівській громаді поки не оголошена. Однак через постійну загрозу люди почали виїздити самотужки. Домівки, кажуть у адміністрації, покинув кожен п’ятий житель.



Відновлювати пошкодження у Новопавлівці поки не планують, оскільки ворог близько. Однак жителі селища, якому понад 370 років, переконані їхня мала Батьківщина переживе і цю війну.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТРИВОЖНІ НОВИНИ! КАБи трощать ДНІПРОПЕТРОВЩИНУ: евакуація цивільних УЖЕ НЕ ЗА ГОРАМИ!

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