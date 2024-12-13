Росіяни наближаються до Покровська: військові ЗСУ розповіли про штурми окупантів і ситуацію у місті

Російські окупанти наближаються до Покровська. Бої наразі тривають у північній частині селища Шевченко та на західних околицях Новотроїцького. Це означає, що відстань від лінії бойового зіткнення до найпівденніших вулиць Покровська не перевищує наразі чотири кілометри.

Схожа ситуація й поблизу Мирнограда, де росіяни тиснуть у бік південної частині міста від Миколаївки та обабич залізничної гілки, що сполучала Авдіївку з Покровськом.

Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Олександра Моторного.

Військові кажуть, що у зруйнованих селах і досі залишаються цивільні.

"Буває, коли днем їдеш десь, на іншу позицію їдем, то місцеві є, але їх не так вже й багато", - каже “Шершень”, штурман екіпажу FPV-дронів 25 ОПДБр.

Московити своєю артилерією, КАБами та дронами б’ють без розбору. І по лінії оборони українських захисників у полях та лісосмугах і по будь-яких спорудах у зоні досяжності своєї зброї.

Окупанти знищують Донецьку область

Від кінця серпня тут не було доби, каже заступник командира батальйону 25-ої окремої повітряно-десантної Січеславської бригади, щоби московити не йшли на штурм.

"Противник кожен день проводить більше ніж три-чотири наступальні дії. Це може бути цілковитий штурм, коли група, в погану погоду йде робити основний наліт на позицію. Штурми відбуваються за допомогою техніки", - каже “Артек”, заступник командира батальйону 25 ОПДБр.

Ворожа техніка з десантом на броні або ж всередині мчить полями на максимальній швидкості і геть не ховається. Намагаючись висадити піхоту якнайближче до української лінії оборони.

“Коробочки” окупантів, запевняють дроноводи 25 повітряно-десантної, вони з побратимами у більшості випадків, виявляють ще задовго до точок вивантаження ворожої піхоти. Й туди одразу летить все. Вираховувати і знищувати піхоту окупантів, яке розсипається полями, ховається у вирвах, норах, рівчаках, якихось спорудах - саме їх, пілотів FPV, одне з найголовніших завдань.

Окупанти тисянуть на таких напрямках: вздовж автошляху М30 - з прицілом на Даченьке. Від Миколаївки з Гродівкою - з південного сходу. Та на Лисівку із Сухим Яром - обабіч залізничного насипу, що поєднує Авдіївку з Покровськом - московити давлять у бік південних околиць Мирнограда й тамтешньої шахти “5-6”.

Донецька область

Через Новотроїцьке та Шевченко ворог, щосили тисне у напрямку Зеленівки та Лазурного, найпівденніших мікрорайонів Покровська. Звідти до лінії бойового зіткнення наразі відстань не більше чотирьох кілометрів. Та українські воїни роблять, що тільки можуть, аби та відстань не скорочувалась.

Опади та щільний туман понад тиждень не полишають Донеччину. І це, визнає “Нон-стоп”, пілот ударних дронів 25-ки, дуже сильно ускладнює роботу. Московитські засоби радіоелектронної боротьби ці проблеми роблять ще більшими.

"Коли тумани і видимість нульова - таким засобам, як FPV важко добратися до цілі і вразити. Вони користуються цим", - каже “Нон-стоп”, пілот екіпажу FPV-дронів 25 ОПДБр.

На українських пілотів теж "полюють" розвідувальні та ударні безпілотники. Для захиститу від повітряних загроз воїнам 25-ої повітряно-десантної бригади дуже потрібні засоби РЕБ.

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