Росіяни наблизили потужність "Шахедів" до ядерної зброї – припущення експерта

Росіяни, схоже, знайшли можливість настільки модернізувати іранські дрони Shahed, що вони тепер здатні руйнувати багатоповерхівки від останнього до першого поверхів. Нагадаємо, такий випадок стався в Одесі 2 березня, коли ворог здійснив обстріл дроном багатоповерхівки. Тоді саме Shahed зруйнував частину будинку, де загинули 12 людей, серед яких було п’ятеро дітей.

Такої думки про атаку саме модернізованим дроном наразі притримується низка експертів, коментуючи атаку. Офіційно правоохоронці, які розслідують цей дроновий удар, кажуть, що зараз триває експертиза, на її проведення, вочевидь, знадобиться кілька тижнів.

Своєю чергою військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко одразу після атаки звернув увагу на великі руйнування, що зазвичай не властиво для пошкоджень, які до цього спричиняли іранські дрони.

"Потужність вибуху була дійсно надмірна. Одразу хочу сказати, що це лише моя думка, і основним та єдиним може бути результат офіційного розслідування – експертизи і ніяк інакше", – повідомив в своєму Telegram-каналі Олександр Коваленко.

Експерт додав: "Однак за характером руйнувань, дроблінням бетону та об’ємною областю детонації, на мій погляд, це могла бути термобарична бойова частина. Термобар – це жахлива зброя проти незахищених об’єктів. Очікуємо підтверджень або спростувань цієї версії офіційними особами, але якщо це так, то російський терор «Шахедами» виходить на зовсім інший рівень…".

В коментарі для ТСН.ua експерт розповів про те, що таке термобарична бойова частина: "Термобаричні боєприпаси – це найпотужніші боєприпаси після ядерної зброї. Сам вибух відбувається за таким принципом: створюється достатньо великий тиск, який впливає на все, що перебуває в зоні вибуху. Крім усього іншого, це супроводжується високою температурою, тому що відбуваються підпали аерозольної хмари".

За словами Коваленка, під час вибуху саме термобаричної суміші вивільняється велика кількість енергії як у вигляді температури, так і у вигляді тиску. Тому це більш потужна зброя, ніж будь-яка інша, крім ядерної.

Резюмуючи, Коваленко каже, що версія про термобаричну бойову частину – це винятково його припущення: "Лише офіційне розслідування може надавати повноцінну інформацію. Але загально, за тими ознаками, які я побачив, можу сказати, що в разі застосування звичайного боєприпасу руйнування всього під’їзду навряд чи відбулося б. Як на мене – був не звичайний вибух".

Станом на зараз достеменно відомо, що будинок було зруйновано саме дроном Shahed. Про це у своєму зверненні казав президент Володимир Зеленський. Одеські військові та правоохоронці, як й інші експерти, не виключають, що цей Shahed був потужно модернізований ворогом і міг бути якимось експериментальним.

"Дуже часто буває, що навіть на місці чергового російського злочину експерти одразу візуально помічають, що нинішні дрони відрізняються від тих, які атакували наше місто раніше. Але остаточно на всі питання відповідає вже експертиза", – розповів ТСН.ua один з правоохоронців, який має стосунок до розслідування подібних випадків.

Офіційно в Одеській обласній прокуратурі, яка здійснює процесуальне керівництво в розслідуванні цього злочину росіян, ТСН.ua повідомили, що ще рано казати про висновки.

Офіційно не спростовують і не підтверджують

"Ми чекаємо на висновки експертизи. Лише експерт зможе сказати, яка була бойова частина", – розповіла нам речниця Одеської обласної прокуратури Ірина Коваленко.

Виважено про ту атаку кажуть і військові. "Не можна виключати того, що ворог модифікує свої баражувальні снаряди, і, можливо, він (Shahed – ред.) мав посилену бойову частину. Це первинне припущення людей, які мають справу з подібною зброєю. Але остаточний висновок зробить експертиза", – повідомила ТСН.ua керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталя Гуменюк.

Наші джерела серед правоохоронців додають, що не варто забувати і про те, що деякі будинки в Одесі не нові, потребували ремонту, тому пряме влучання дрона з вибухівкою може мати трагічні наслідки.

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