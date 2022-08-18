Росіяни накопичують ракети до Дня Незалежності, везуть навіть з Улан-Уде: політолог пояснив, чого варто остерігатися

Українців просять посилити пильність: під час тривоги спускатися до підвалів, не наближатися до військових об'єктів, до місць скупчення людей, до адмінбудівель.

Стало відомо, що до кордонів України їдуть ракетні контейнери з Улан-Уде. На території Білорусі теж вже тривалий час спостерігаємо накопичення ракет.

Чи є це тиском на Україну, чи Росія справді готується до надпотужних обстрілів до Дня Незалежності? Чи, можливо, просто швидко намагається компенсувати те, що ЗСУ нищать HIMARS?

Про це у підсумковому вечірньому випуску новин ТСН за 18 серпня 2022 року розказав політолог Микола Давидюк.

"Чи вони (російські окупанти – ред.) нас залякують, чи будуть стріляти, незалежно від цього у нас має бути дві позиції: до цього мають бути готові наші Збройні сили – раз, друге – громадяни повинні виконувати свою інструкцію – щоразу, коли чують загальнонаціональну тривогу, спускатися до підвалів, не наближатися до військових об'єктів, не наближатися до місць скупчення людей, не наближатися до адміністративних будівель. Оскільки ми розуміємо, що Росія – це держава-терорист, її уже деякі країни офіційно визнали державою-спонсором тероризму. І те, що вони собі за ціль беруть мирні об'єкти, цивільні об'єкти, школи, садочки, торгівельні центри – це всім треба розуміти. І уже від 20-х чисел поводитись у посиленій профілактичній формі, розуміючи, що росіяни битимуть не просто по нам, а в наш День Незалежності, в День Прапора, в інші свята. Не треба нагнітати паніку, в нас там вже майже 200 днів війни йде, але треба бути максимально обережними", - наголосив експерт.

Давидюк зауважує, що треба розуміти, наскільки росіян злить наша незалежність, наскільки їх злить наша звитяга, суверенність, і те, що ми окремо від них.

"Цитуючи одного з дипломатів, який нещодавно сказав, що Путін зациклений на Україні, тому уявіть, наскільки він буде злим і агресивним в День нашої незалежності. Тому, дійсно, можуть завдати ударів, надіємось, що не завдадуть, точно готові наші ПВО, готові наші протиповітряні системи, але до громадян велике прохання бути обережними, тому що небезпека буде всюди, вона буде просто нависати у повітрі, потрібно бути до цього готовим", - додав він.

Політолог зазначає, що не вперше за ці пів року Україна має такі загрози, але, тим не менше, вона до них готова.

"Більше я вам скажу, росіяни ж будуть намагатися нам мститися за все. Тому, насправді, нічого страшного, головне – це пережити, головне – отримати перевагу над ними на полі бою і зробити так, щоб у них не було сил ні економічних, ні військових, ні політико-дипломатичних у майбутньому робити такі речі", - резюмував Давидюк.

Нагадаємо, раніше військовий експерт Олег Жданов попереджав, що на День Незалежності 24 серпня ворог може завдати масованого удару по Україні з трьох боків: Білорусі, Росії та Чорного моря.

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