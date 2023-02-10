Росіяни намагаються оточити Бахмут з півдня і півночі: боєць ЗСУ розповів про пекельну ситуацію

Захисник України переконаний, що на цьому напрямку ворог не досягне жодних стратегічних успіхів, адже "фортеця Бахмут" відіграє одну роль – знесилити противника, не дати йому можливість здійснювати наступи на інших ділянках фронту.

Бойові дії довкола Бахмута тривають безперервно. Російські окупанти там намагаються перерізати траси постачання, тому цілодобово атакують, використовують "Гради", танки, артилерію, міни у своїх спробах прорватись.

Про це в інтерв’ю ТСН.ua розповів солдат-гранатометник 5-го окремого штурмового полку ЗСУ Юрій Сиротюк.

"Ситуація тут "весела" і напружена від початку війни. З літа минулого року Бахмут перебуває під прямими атаками російських окупантів. Коли їм не вдалася лобова атака на Бахмут, противник змінив тактику і почав намагатися охопити Бахмут з флангів. На жаль, противником знищено місто Соледар. Він намагається вийти на трасу на півночі Слов’янськ- Бахмут, щоб перерізати одну з трас постачання. І водночас намагається вийти на трасу Костянтинівка-Бахмут, щоб теж перерізати одну з трас постачання. Тому цілу ніч, день і ранок противник атакує, використовує реактивні системи залпового вогню "Град", використовує танки, артилерію, міни, прориваючись", – описав ситуацію довкола Бахмута український захисник.

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ЗСУ не дають ворогу оточити місто, водночас завдаючи великих втрат.

"Ми зараз працюємо по флангах, намагаємося не дати противнику перерізати, оточити місто. Бої тривають безперервно. Противник намагається просунутися. Це йому коштує величезної кількості жертв. Тобто ворог не економить, не шкодує, не цінує своїх людей взагалі. Ворог намагається будь-якою ціною просунутись, несе величезні втрати, але очевидно, має якесь завдання під якусь дату досягти якихось тактичних успіхів", – повідомив Сиротюк.

Він зауважив, що російські окупанти ще більше активізувалися за останній тиждень і намагаються прорвати українську оборону.

"Тут завжди було "гаряче", тут ніколи не було спокійно, але зараз від 7 січня почалися атаки активні. А крайній тиждень – це така просто навала, коли противник хвиля за хвилею, працює артилерія, працюють ворожі РСЗВ, виїжджають ворожі танки, намагаються атакувати наші спостережні пункти, прорвати оборону і оточити Бахмут з півдня і півночі", – розповів боєць ЗСУ.

"Ну, наразі ми фронт тримаємо. На жаль, така інтенсивність боїв приводить до того, що збільшуються втрати. Але втрати з українського боку не співмірні з російськими втратами. Противник просто намагається живою силою і вогневим валом пробити собі дорогу", – додав солдат.

Він також поінформував, що в боях довкола Бахмута поменшало "вагнерівців" і побільшало кадрових російських військових. Зросла і кількість ворожої артилерії та щільного танкового вогню.

"На жаль, є контужені і поранені, тому що дуже щільно ворог працює реактивними системами залпового вогню, просто "зчісує" всі посадки, будь-які місця, де можна укритися. Але жодних стратегічних цілей противник не досяг і не досягне на цьому напрямку, тому що фортеця Бахмут відіграє для України одну роль – знесилити, знекровити противника, не дати йому можливість здійснювати активні, стратегічні і розумні наступи на інших ділянках фронту", – пояснив Сиротюк.

Він також висловив переконання, що впертий опір українських захисників на цій ділянці фронту дозволить бійцям на інших ділянках підготуватися і завдати ворогу вже стратегічної поразки.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що військові мають триматися у Бахмуті доти, допоки держава не отримає необхідне озброєння. Окрім того, в разі захоплення міста, окупанти захочуть піти далі.

Напередодні військовий аналітик, полковник Петро Черник повідомив, що на Бахмутському напрямку точаться надважкі, дуже серйозні бої, проте говорити про оперативне оточення наразі недоречно.

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