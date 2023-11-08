Росіяни намагаються прорвати кордон на Чернігівщині та Сумщині: все, що відомо

Росіяни активізувались на півночі. Ворожі ДРГ регулярно намагаються проникнути на Чернігівщину та Сумщину. Про це заявив командувач Об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв.

Що відбувається насправді та які загрози існують для України, розповідають журналісти в ексклюзиві TSN.UA.

До 10 ворожих ДРГ на місяць заходить на північ України. Йдеться про прикордонні райони Чернігівщини та Сумщини. З такою приголомшливою статистикою вийшов командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв. Зізнається, що розбивати росіян не легка справа. З того боку у розвідку ходить еліта: спецпризначенці ГРУ, ФСБ та військового спецназу.

ЗСУ тримають кордон

Серед переваг ЗСУ – злагодженість підрозділів з іншими службами, зокрема СБУ та прикордонниками. У вересні 23-го військові уже казали, що на північному кордоні з РФ стає дедалі гарячіше. Ворог обстрілює прикордонні громади, а потім прошмигує за лінію пішки. Так диверсанти промацують українські сили та тримають їх у постійному напруженні.

"Наші сили прикриття кордону ліквідовують ці спроби, не дають ДРГ проникнути на територію України. Переважно оці от обстріли зараз розглядаються як предтеча спроби прориву диверсійних груп. З боку Білорусі таких спроб не було зафіксовано протягом липня-серпня в принципі. Всі ці спроби зафіксовані на українсько-російському кордоні в межах Чернігівської та Сумської областей", – каже речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони Північного напрямку Юрій Повх.

Найгарячіше ж на Донеччині, а саме під Авдіївкою. Там ворог досі намагається оточити місто і кидає на це величезні сили.

"За минулу добу ЗСУ відбили 14 атак у цьому районі. Рашисти готуються до нового масованого штурму – уже третього. Уповають на погоду. В Інституті вивчення війни вважають, що росіяни знову спробують захопити Авдіївський коксохім", – розповідає журналіст Артем Зябкін.

Чи вдасться втримати Авдіївку? / Фото: Associated Press

Чи вдасться втримати Авдіївку?

Все залежить від низки факторів, про які в ефірі телемарафону "Єдині новини" розповів військовий експерт, майор запасу Олексій Гетьман. Питання в тому, чи вистачить Україні наявних сил.

Поки ті сили, які вони там зосереджують – є сподівання, що ми зможемо тими силами і засобами, що в нас є, дати відсіч. Якщо вони дійсно ще більш підсилять, тобто зберуть якусь шалену кількість людей та техніки, то в нас буде 2 варіанти. Або додавати резерви для того, щоб утримати це місто, або відходити.

Як би це цинічно не звучало, на думку Гетьмана, наразі Авдіївка нагадує Бахмут, коли величезні сили ворога стираються як гумка у неефективних м’ясних штурмах.

"Це найгірший сценарій, сподіваюся, що він не станеться. Але Авдіївка вже виконала свою військову функцію – так само як колись це виконав Бахмут. Там знищена велика кількість російської живої сили та техніки. Ми знекровлюємо по трошечки його армію, тримаючи на тій ділянці фронту оборону", – пояснює війстковий експерт.

Коментар військового експерта Петра Черника / Фото: АрміяInform

Авдіївка – “ласий шмат” для Путіна

Авдіївка може стати ласим шматком для Путіна і пропагандистів, вважає Військовий експерт Петро Черник. У Кремлі не проти витратити десятки тисяч людей та сотні одиниць техніки лиш заради того, щоб переконати народ, що СВО "ідьот по плану".

Росіяни “не вивозять” ЗСУ

“Вони не вивозять”. Так російську армію описує заступник командира 14 окремого полку ЗСУ Євген Карась. Рашисти не можуть виконати жодної з поставлених стратегічних задач, а тому потребують перемир’я.

"Вони ж вже наступають на Авдіївку, не на Харків, не на Запоріжжя, не на Одесу. І наступають так, що вже тиждень таких втрат, і просто капець, що там. Нічого собі, скільки вони загубили техніки. Ми ж розуміємо, що після Авдіївки вони не будуть наступати на Дніпро. Буде кудись контратака під Бахмутом, може знову там Лиман. Вони не вивозять", – каже Євген Карась.

Фото: Офіс президента України

Чи можливо змінити ситуацію на фронті?

Війна у глухому куті - ні росіяни, ні українці не мають сил кардинально змінити ситуацію на фронті. Війна перейшла у позиційну фазу. Про це у своїй авторській колонці для видання The economist писав Главком Залужний. Натомість президент глухого куту не бачить. Є засоби, які мусять змінити перебіг війни.

Нагадаємо, Україна намагатиметься досягти результатів на фронті до кінця 2023 року. Для нас це дуже важливо, заявив український президент.

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