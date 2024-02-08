"Росіяни нас одразу розстріляють": зоозахисниця з прифронтової Донеччини благає про термінову допомогу

Зоозахисниця Наталія Тимошенко збирає кошти на евакуацію притулку для тварин із зони бойових дій. Жінка наголошує, що живе недалеко від Авдіївки, де постійно лунають обстріли і її притулок може вкотре потрапити в окупацію, що є вкрай небезпечно для відверто проукраїнської родини.

Про це вона сказала у розмові з ТСН.ua.

"Нас розстріляють одразу"

Наталія Тимошенко разом із чоловіком та підопічними тваринами – котам, собаками та курами вкотре змушена шукати нового притулку. До 2014 року родина жінки мешкала у Донецьку та мала там притулок для тварин, проте через окупацію та свою проукраїнську позицію, змушена була переїжджати на підконтрольну Україні частину Донецької області.

Тут жінка спільно із чоловіком облаштували новий притулок, забравши із Донецька своїх підопічних. Проте 2022 року почалась війна, Наталія була змушена на певний час виїхати за кордон, щоб підтримувати свою родину та допомагати волонтерам, проте через проблеми із житлом українка повернулась додому.

Кіт, яким опікується Наталія/Facebook

Далі – її сім’я мешкала у Чорноморську, проте згодом змушені були повернулись на Донеччину, оскільки не могли сплачувати за оренду.

"Коли ми повернулись – почався наступ на Авдіївку. Тут все погано, вони кожен день сунуть і сунуть. І настрашніше, будьмо чесні, тут багато хто чекає їх – вони здадуть нас миттєво. Нам тут не жити. Ми вже навіть думали, що якщо це станеться – усипити тварин і самим усипитись. Ми у відчаї. Бо якщо не буде можливості виїхати – це буде дуже погано", - каже жінка.

Помічник Наталії з котами під час обстрілу в укритті

Наталія Тимошенко наголошує, що вона та її чоловік були активними учасниками донецького "Євромайдану". Вона зауважує, що росіяни родину просто вб'ють, якщо вони не виїдуть

"Нам не можна залишатись, ми з донецького «Євромайдану" - нас розстріляють одразу", - каже зоозахисниця.

"Тут кожен день – жах"

Наталія каже, що вже зараз у місці, де вона живе постійно лунають постріли, що вкрай небезпечно, як для людей, так і для тварин.

"Тут кожен день – жах. Сьогодні вночі поруч прилетіло, то ми з чоловіком сиділи у бункері разом із котами. Страшно. Тут кожен день страшно, лише останні три ночі було дуже спокійно, навіть тривожно. Мені 63 роки, чоловіку – 54, проте у нього складний діабет і гниють ноги. Також з нами живуть жінка та чоловік", - каже Наталія.

Наталія з чоловіком/Facebook

Жінка каже, зараз вона з чоловіком доглядають за 60 собаками, 20 котами та 4 курми.

"З Донецька коли ми переїхали, у нас було багато тварин, минулого року у нас їх теж було багато. Але "Порятунок тварин. Харків" їх вивіз – 100 собак, деяких за кордон, 40 котів. Зараз у нас 60 собак, 20 котів та 4 курки, які нас годують", - каже вона.

Собаки Наталії

Будинок коштує 370 тис. грн

Зоозахисниця зазначає, що вона знайшла будинок, куди можна переїхати та перевезти тварин. Він розташований у Вінницькій області та коштує 370 тис. грн. Він підходить, оскільки там є багато господарських приміщень, де можна розмістити собак.

"Ми шукали варіанти нового помешкання. Багато дивились, але є проблема – наші собаки не можуть жити в одному вольєрі, вони живуть у приміщенні, а не на вулиці. Коли ми 2014 року сюди приїхали – тут теж було гучно. І собак ми закривали завжди, щоб вони не лякались. І вони усі звикли мешкати у приміщенні, на вулиці лише гуляють. У нас є 4 групи кішок, які постійно б'ються, хоч і стерилізовані. І от ми шукаємо таку домівку, щоб тварин можна було розмістити. І той будинок, який нам підходить, коштує 370 тисяч грн, він у Вінницькій області, там є багато господарських приміщень, де можна поселити тварин. Нам потрібно купити домівку, господиня пообіцяла потримати для нас цей будинок, але гроші потрібні терміново", - каже вона.

Підопічні Наталії

Зоозахисниця каже - вона у відчаї, оскільки часу для евакуації залишилось небагато через постійні обстріли та просить допомогти.

Реквізити для допомоги:

4149 6293 4399 9090

5167 8032 4777 0857 - Ощадбанк

5375 4114 2206 7897 – Монобанк

PayPal : cergey7026@gmail.com

Наталія просить небайдужих допомогти.

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