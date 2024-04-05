Росіяни наступають на Часів Яр: яка там ситуація і що кажуть воїни ЗСУ (фото, відео)

У Часовому Яру найближчим часом можуть розпочатись вуличні бої, вважають аналітики DeepState. Українські десантники стримують поблизу міста російські війська, проте тиск ворожих сил лише посилюється. Воїни-протитанкісти, попри шквальний вогонь артилерії, яка прикриває штурми окупантів, вміло палять ворожі БМП з піхотою на броні.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Маргарити Потапової.

Яка ситуація біля Часового Яру

Важка ситуація східніше Часового Яру, російські війська зайшли в крайні будинки міста і намагаються там закріпитися. Тоді як наші вояки завдали чисельних втрат ворогу під час відбиття штурмів біля Іванівського, на захід від Бахмута окупанти женуть свої війська вперед, маючи перевагу в артилерії.

Військові кажуть - бракує підтримки артилерії.

Як воїнам ЗСУ вдається стримувати окупантів

На Бахмутському напрямку помічені загороджувальні загони окупантів. Нашим оборонцям доводиться стримувати натиск ворожих сил з кількох напрямків одночасно.

Палаюча російська броня - то результат пострілу бійця протитанкової роти 80-ї Галицької бригади на псевдо "Папай". Протитанкіст вразив ворожу "беху" з Javelin, сидячи на дереві.

Знищення ворожої техніки

До такого каже довелося вдатися через особливості ландшафту. Це був його перший постріл з протитанкового ракетного комплексу і одразу в ціль.

"Це була випадковість, бо не дозволяв рельєф - не бачили техніки до велося вилізти на дерево. Це було трохи складно, бо там висота близько 2,5 м, але за допомогою побратима ми справились і здійснили цей пуск. Побратим одразу по рації передав, що був здійснений пуск - поки ми добігли нам вже повідомили що техніка була уражена. Всі були задоволені щасливі як малі діти", - каже "Папай".

"Папай"

Вдаватись до нестандартних рішень на полі бою для десантників 80-тки - справа вже звична. Микола повернувся з Польщі, де жив 5 років, відколи почалась повномасштабна війна і нині в лавах війська бʼє росіян на Бахмутському напрямку.

Владислав на позивний "Татар" вгамовує запал побратимів під час пуску ракети зі стугни. Росіяни пішли штурмом о 5 ранку, намагаючись відсунути наших бійців з передових ліній оборони. Під прицілом ворожа БМП з піхотою, яка очолювала колону.

Бойова броня окупантів була прицільно вражена воїнами десантниками з другого пострілу. "Татар" отримав контузію під час відбиття цього штурму, потрапивши під артобстріл під час перезарядки пускової установки.

Кожна атака окупантів супроводжується шквальним вогнем артилерії та авіації, під яким нашим хлопцям доводиться працювати ризикуючи власним життям заради життів побратимів-піхотинців.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН 18:00 за 5 квітня 2024 року | Повний випуск новин

Нагадаємо, в ЗСУ дали відповідь, чи зайшли окупанти до Часового Яру.

Читайте також: