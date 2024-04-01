Росіяни наступають на Донеччині: воїни ЗСУ розповіли, як воюють через брак боєприпасів

Росіяни намагаються взяти під контроль селище Побєда на Маріїнському напрямку. Минулої доби воїни відбили там чисельні ворожі атаки. Російські війська вдень кидають на штурми піхоту, а вночі намагаються сунути на броньованій техніці. Бійцям 33 бригади доводиться масовано атакувати росіян FPV -дронами.

Про це йдеться у репортажі кореспондентки ТСН Маргарити Потапової.

Росіяни спрямовують всі сили на селище Побєда, аби повністю взяти контроль над цим населеним пунктом. Бійці наносять ураження по ворогу за допомогою ударних дронів. Днями на цьому напрямку росіяни намагались прорватись вглиб нашої лінії оборони на бойових броньованих машинах і танках. На щастя, невдало.

Бійці 33 бригади палять російську техніку і вдень і вночі з великих бомберів під назвою "Вампіри". Минула ніч підрозділу ударних БПЛА, каже Денис, була без сну в перепочинку.

Робота ударних дронів

"Минулої ночі була спроба зайти з технікою в тому числі і завдяки діям нашого підрозділу і суміжних нам вдалося цю атаку ворога відбити. Постійні цілодобові пересування ворога в тому числі за допомогою техніки штурмові групи постійно намагаються зайти на передній край наших позицій", - каже "UFC" командир роти ударних БПЛА

Олександр - один з аналітиків підрозділу ударної аеророзвідки. Він, як диспетчер для пілотів, тільки замість літаків тут борти ударних коптерів. Він направляє літунів, стежить за їхньою безпекою, підбадьорює та пізніше проводить підсумки роботи для бійців підрозділу. Сам півроку тому був одним з пілотів коптерів і знає, наскільки важлива моральна підтримка побратимів.

Якісна дорозвідка позицій - це запорука успішних вражень по російським військам. Бійці 33 бригади опанували та налагодили цю роботу ще на Запорізькому напрямку під час весняного контранаступу українських сил. Тепер завдяки цій злагодженій роботі та модернізації ударних дронів "вампірістам" вдається стримувати ворога тут на Маріїнському напрямку.

В умовах нестачі боєприпасів до артилерії пілоти ударних дронів перекривають значну ділянку фронту. В майстерні впритул до передової Дмитро перепрошиває коптери так, аби їх не помітив ворожий РЕБ і ремонтує борти, які вийшли з ладу.

"Бувають випадки коли вони не спрацьовують виникають проблеми або з картинкою або з керуванням і ми їх повертаємо назад стараємося ці проблеми виправити потім знову вони ідуть на позиції і летять за адресою", - каже "Лютий".

Аби ударні дрони летіли за адресою в бік окупантів, хлопцям постійно потрібні кошти на так звані розвідні матеріали. В умовах інтенсивних бойових дій пілоти випробовують ударні дрони безпосередньо на бойових позиціях без тестових польотів. Більшість з цих дронів, що є в майстерні, придбані завдяки волонтерам та на кошти небайдужих українців. Нині хлопці економлять та використовують більше багаторазові бомбери, а не дрони камікадзе.

Допомогти можете і ви долучайтесь QR-код у вас на екрані.

Збір для захисників України

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новини ТСН 12:00 за 1 квітня 2024 року | Новини України

Нагадаємо, Зеленський шокував українців невтішним прогнозом про перебіг війни.

Читайте також: