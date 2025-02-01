Росіяни наступають на Харківщині: воїни ЗСУ розповіли, що там насправді відбувається

Російські окупанти і далі намагаються наступати у Вовчанську. Військові розповіли, яка ситуація у місті.

Колись 20-тисячне місто Вовчанськ на Харківщині майже перестало існувати. Бо туди вдерлися росіяни.

Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Олександра Моторного.

У Вовчанську поміж геть випаленої й знищеної тисячами снарядів й бомб, міської забудови, дотепер залишаються цивільні.

"Буквально тиждень тому спілкувалася з нашими військовими, то вони говорили, близько 50 чоловік нарахували! І навіть там і жінки і вони можуть ввечері вийти і сісти біля хвіртки, на лавці ще й позбирати якісь плітки", – каже "Костака", воїнка 57 ОМПБр.

Від середини минулого травня навколо Вовчанська й у самому місті не було жодної доби, щоби щось не прилітало. Розбиті споруди, побитий ліс, перевернуті й спалені автівки просто на дорогах. Про те, що війна на північному сході Харківщини безперервна стає зрозуміло ще за добрих кілька десятків кілометрів від Вовчанська.

Росіяни знищують Вовчанськ на Харківщині

"Артилерії хватає їхньої - сюда долітає. Дуже багато! Якщо вони раніше сюди не могли долетіти, там FPVішкою. А FPVішки не долітали, а зараз уже сюда долітають", – каже "Сова", командир артилерійського розрахунку 34 ОМПБ 57 ОМПБр.

День від дня у секторі навколо Вовчанська відрізняється хіба що інтенсивністю канонади. Військові кажуть, що важко здогадатись, коли окупанти можуть почати застосовувати КАБи чи "Солнцепьоки".

Також окупанти інколи йдуть на штурм міста. Вони просуваються малими групами.

"Буває йде шість людей, з них двоє – без автомата", – кажуть українські військові.

А тому мінометники 34 мотопіхотного завжди повинні бути готовими до такого.

"Ми працюєм тільки тоді, коли є в цьому потреба. В основному, по виклику, коли є реальна ціль для нас. Це робота по піхоті. Яка намагається штурмонути наші позиції", – розповідає військовий.

Вони тримають фронт поміж ущент знищеної міської забудови Вовчанська дев’ятий місяць поспіль. І вже точно вирахували: московити атакують щоразу, коли приходить поповнення. Окупантів треба вчасно вирахувати і знищити.

Вовчанськ

"В середньому, десь в місяць на нашому фронті, тільки за наш батальйон, десь вмирає чоловік (окупантів - ред.) 70-60. Це тільки вмирає", – каже “Хотабич”, начальник штабу 34 батальйону 57 ОМПБр

Проте цього не достатньо, аби геть вибити московитів назад за кордон, зізнаються воїни 57 бригади. Але насправді єдиний дієвий спосіб, бодай у конкретний день, на конкретній вулиці чи поміж руїн будинку – зупинити ворога.

Українська зброя

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Нагадаємо, воїни ЗСУ розповіли про унікальну зброю, яка на передовій рятує життя військовим.

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