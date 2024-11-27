Росіяни наступають на Запоріжжі: воїни ЗСУ розповіли, яка там ситуація

На Токмацькому відтинку фронту, що на Запоріжжі, окупанти не полишають спроб зрізати увесь так званий Роботинський виступ. Щоранку південніше Оріхова й у самому місті вибухають ворожі кориговані авіабомби. Темною порою невеликі групи рашистської піхоти намагаються наблизитись до лінії оборони українців. І цілодобово у небі кружляють безпілотники чужинців.

Про це йдеться у матеріалі кореспондента ТСН Олександра Моторного

65-та механізована б’є московитів на Запоріжжі. Військовий “Чорний” каже, що від Роботиного за понад два роки інтенсивної війни на Оріхівсько-Токмацькому напрямку мало що лишилось.

"Роботино - там, сплошні… Як я знаю, там сплошні руїни. Нічого вище коліна - майже нема! Може якийсь там кусок стіни є", - каже “Мур”, військовослужбовець 65 ОМБр ЗСУ.

"Мур"

"Там уже всі підвали позавалювані, там, де я був - тоже. Вообще все! Там нічого немає! Там від нього толку - вообще ніякого вже! Саме, як позиція - саме, як ділянка, скажімо так", - каже “Коваль”, військовослужбовець 65 ОМБр ЗСУ.

Саме навколо території, що колись була селом на півтисячі жителів у Пологівському районі на Запоріжжі, ні на день не припиняється війна.

Окупанти обстрілюють тут захисників України і "Градами", і КАБами та іншим залізяччям. Зазвичай ворожа зброя більше працює у темряві, каже “Тихий”, кулеметник 65-ої механізованої. Тоді ж московити, невеликими, винятково пішими групами намагаються пройти вперед. Українські військові намагаються знищити противника, проте часто самі потрапляють під обстріли.

Бліндаж військових

Кулеметнику на позицію поруч ворожий боєприпас прилетів просто у бліндаж. Воїн спромігся відкопатися самотужки, його евакуювали.

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