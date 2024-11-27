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Росіяни наступають на Запоріжжі: воїни ЗСУ розповіли, яка там ситуація

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Росіяни наступають на Запоріжжі: воїни ЗСУ розповіли, яка там ситуація

На Запоріжжі тривають бої

Окупанти наступають малими групами.

На Токмацькому відтинку фронту, що на Запоріжжі, окупанти не полишають спроб зрізати увесь так званий Роботинський виступ. Щоранку південніше Оріхова й у самому місті вибухають ворожі кориговані авіабомби. Темною порою невеликі групи рашистської піхоти намагаються наблизитись до лінії оборони українців. І цілодобово у небі кружляють безпілотники чужинців.

Про це йдеться у матеріалі кореспондента ТСН Олександра Моторного

65-та механізована б’є московитів на Запоріжжі. Військовий “Чорний” каже, що від Роботиного за понад два роки інтенсивної війни на Оріхівсько-Токмацькому напрямку мало що лишилось.

"Роботино - там, сплошні… Як я знаю, там сплошні руїни. Нічого вище коліна - майже нема! Може якийсь там кусок стіни є", - каже “Мур”, військовослужбовець 65 ОМБр ЗСУ. 

"Мур"

"Там уже всі підвали позавалювані, там, де я був - тоже. Вообще все! Там нічого немає! Там від нього толку - вообще ніякого вже! Саме, як позиція - саме, як ділянка, скажімо так", - каже “Коваль”, військовослужбовець 65 ОМБр ЗСУ. 

Саме навколо території, що колись була селом на півтисячі жителів у Пологівському районі на Запоріжжі, ні на день не припиняється війна. 

Окупанти обстрілюють тут захисників України і "Градами", і КАБами та іншим залізяччям. Зазвичай ворожа зброя більше працює у темряві, каже “Тихий”, кулеметник 65-ої механізованої. Тоді ж московити, невеликими, винятково пішими групами намагаються пройти вперед. Українські військові намагаються знищити противника, проте часто самі потрапляють під обстріли. 

Бліндаж військових / ©
Бліндаж військових

Кулеметнику на позицію поруч ворожий боєприпас прилетів просто у бліндаж. Воїн спромігся відкопатися самотужки, його евакуювали. 

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новини ТСН 07:00 27 листопада. Перемир'я на Близькому Сході! Наступ росіян! ТЦК проти ДБР!

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