Росіяни навчилися випускати крилаті ракети Х-59/69 з вертольотів: Жданов попередив про небезпеку для України

В Росії заявили, що навчилися випускати крилаті ракети Х59/69 з ударних вертольотів Ка-52 “Алігатор”. Відповідне відео публікують російські Телеграм-канали.

Наскільки це може бути небезпечно для України, куди може цілити та дістати ворог і скільки таких вертольотів має, у коментарі сайту ТСН.ua розповів військовий експерт Олег Жданов.

За його словами, Х-59 і Х-69 — це фактично одна й та сама ракета. Відмінність у тому, що Х-69 модернізована, у неї збільшена дальність польоту. Дальність застосування Х-59 становить 300 кілометрів. Модернізованої Х-69, як заявляють в Росії, — 400 км.

“На жаль, це реально. Ракету можна почепити до будь-якого літака, було б бажання. Ми вже на собі відчули вплив цих ракет. Трипільська теплова електрична станція біля Києва була знищена саме ракетами Х-69. Раніше вони базувалися на літаках різних модифікацій — Су-34, Су-35, Міг-29. Зараз вони вирішили поставити їх на гелікоптери”, — розповів ТСН.ua Олег Жданов.

Літаки збивати легше, ніж гелікоптери, каже військовий експерт. Останні йдуть на мінімальній висоті і можуть несподівано “виринати” та випускати ракети.

“Літаку треба 10-20 кілометрів на розворот, він не може повернути як машина — кермо вправо, кермо вліво. Чим більше літак, тим більше радіус розвороту. До речі в Міг-31, носія “Кинджалів”, цей радіус складає 50-70 кілометрів. Але дальність цієї ракети майже тисяча кілометрів, тому ці 50 суттєво не впливають. Коли дальність ракети 300, то 10 кілометрів на розгортання літака — це суттєво”, — пояснив Олег Жданов.

Водночас гелікоптер може підійти впритул до кордону та зробити пуск ракети на малій висоті. У такому разі, за словами військового експерта, її буде дуже важко збити.

“Таких гелікоптерів в Росії понад 150, ми половину їх лише знищили. Скоріше за все, він більше двох ракет не візьме. Але гелікоптерів досить багато і вони можуть наносити удари. До речі, два ударні гелікоптери днями перелетіли в Білорусь. До цього там розташовувалася тактична авіаційна група, а зараз до них приєдналися два “Алігатори” К-52. А ми ж розуміємо, яка відстань до Києва від білоруського кордону, — менше 200 кілометрів. От вам і є загроза вже”, — розповів ТСН.ua Олег Жданов.

На думку військового експерта, російська армія може застосовувати вертольоти під час масованих атак по Україні.

“Я думаю, що вони будуть використовувати їх за необхідністю. У масований удар — так, цілком можуть включити. Росіяни намагаються перевантажити нашу систему протиповітряної оборони і таким чином досягти більших більших результатів з ураження цілей на території України. Також за рахунок скритності пусків і важкого виявлення цих крилатих ракет росіяни можуть використовувати і поодинокі атаки, такий собі турбуючий вогонь”, — каже Олег Жданов.

Він зазначив, що Росія має в запасах кілька сотень ракет Х-59. Втім модернізованих Х-69 значно менше.

“Тому що це нова ракета, її тільки починають виробляти. А 59-та — це стара радянська ракета, вона є в запасах. Чому ж вони і стали її постійно застосовувати — одна-дві ракети регулярно запускають по нашій території”, — розповів військовий експерт.

Нагадаємо, військові 47 ОМБр 13 травня збили російський вертоліт Ка-52 "Алігатор" вартістю 16 млн доларів.

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