Росіяни не підуть у повторний наступ: експерт заявив про імітацію для відволікання уваги

Про наступ окупантів не може йтися, адже вони не можуть утримувати оборону на запорізькому плацдармі, а на луганському – втрачають ініціативу.

На сьогодні російські війська не можуть здійснювати жодні наступальні дії, проте все залежить від ситуації на фронті та від того, чи буде пауза взимку.

Про це в інтерв’ю ТСН.ua розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

Він зазначив, що для повторного наступу в окупантів немає ні мотивації, ні ресурсів.

"Мотивації у них немає. Але якщо ми кажемо про наступальні дії, все залежить від того, якою буде ситуація в зоні бойових дій та чи буде пауза під час зимового періоду. Їм дуже потрібна пауза, щоб накопичити ресурс, якого критично не вистачає для наступальних дій. Здійснювати будь-які повномасштабні наступальні дії наразі вони не можуть: по всій лінії фронту чи для захоплення локацій, областей і т.д. Росіяни можуть виключно на сьогодні імітувати наступальні дії. Наприклад, те, що відбувається під Бахмутом. Уже більше пів року, до речі. Це демонстрація саме їхнього потенціалу", – пояснив Коваленко.

Експерт нагадав, що впродовж останніх місяців армія РФ втратила кілометри захоплених територій у Харківській та Херсонській обалстях.

"Зараз вони втрачають ініціативу на луганському плацдармі, локація Сватове-Кремінна. Також вони поступово втрачають оборонні можливості на запорізькому плацдармі. І там найближчим часом може відбутися багато чого цікавого. Якщо вони не можуть на згаданих локаціях утримувати оборону, про який наступ може йтися? Це виключно імітація для відволікання уваги. Але це не про повноцінні окупаційні дії", – наголосив оглядач.

Що відомо про можливий наступ РФ

Нагадаємо, напередодні очільник МЗС Дмитро Кулеба припустив, що окупанти можуть піти в новий великий наступ на Україну наприкінці січня-лютого 2023 року, аби просунутися углиб її території. Водночас міністр запевнив, що робиться все можливе, щоб цього не сталося.

За оцінками радника Офісу президента Олексія Арестовича, російська армія може піти у великий наступ у період від середи грудня до кінця лютого, щоби показати якісь результати війни.

Військовий експерт Сергій Грабський заявив, що РФ безсумнівно готує новий великий наступ, проте це навряд чи відбудеться в січні-лютому 2023 року. Експер т робить ставку на квітень – коли рівень готовності російських військ буде набагато вищим.

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