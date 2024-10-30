Нещадні обстріли Харкова: удар авіабомбою по історичній будівлі та вбивство всієї родини (фото, відео)

У Харкові у ніч проти вівторка через російський обстріл є четверо загиблих та одинадцятеро поранених. Спочатку вороги потрощили будівлю Держпрому - історичну пам'ятку і візитівку міста, яку вдалося відновити після Другої світової. А о 3:00 ночі вдарили знову - вже по приватних будинках.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Вікторії Стрельцової.

Росіяни обстріляли приватний сектор Харкова

О 3:00 ночі російські окупанти вдарили по приватному сектору Харкова. З-під завалів рятувальники дістали чотирьох загиблих мешканців. Шанси вижити, кажуть, були мінімальні. Адже вибух був надто потужний.

"Будинок повністю зруйнований, вщент. Це купа будівельного сміття і його треба було майже вручну перебрати, щоб виявити місця, де знаходились тіла загиблих", - каже речник ГУ ДСНС у Харківській області Євген Василенко.

Росіяни обстріляли Харків

Зранку люди сходяться до місця загибелі сусідів.

"Це одна родина і там ще прийшов до них у гості чоловік, на жаль, він загинув", - каже міський голова Харкова Ігор Терехов.

Пані Віта разом з дітьми мешкає навпроти. Їхній будинок під час вибуху струсануло так, що думали загинуть.

"Спали, а потім наче щось впало. Давай вставати, а воно туман, скло, нічого не зрозуміло. Темнота і туман. Ми нічого не чули, відчули лише гар і як полетіло скло на нас", - каже жінка.

На вулиці півсотні хат зазнали руйнувань. Серед них і дім пані Олени. Родини в момент удару вдома не було. Наслідки удару побачили лише зранку.

"Я вже поплакала, все. Тепер будем працювать. А що робити?", - каже жінка.

Наслідки обстрілу Харкова

Окупанти вдарили по Держпромі

Приватний сектор став другою ціллю росіян. А спершу, ще увечері, вони вгатили по середмістю по будівлі Держпрому. Це памʼятка національного значення, будівля знаходиться під охороною ЮНЕСКО. І сюди росіяни вдарили авіабомбою.

Будівля Держпрому

Бомба прилетіла у п'ятий поверх - там було приміщення суду та департамент агропромислового розвитку.

"14 років тут працюю. Звичайно це символічне місце для кожного харківʼянина і всі ж знають, що навіть німецькі окупанти не зруйнували цю будівлю, але так сталося що наші сусіди вирішили що все можливо", - кажуть місцеві жителі.

Коли росіяни спрямували по будівлі бомбу на вулиці було повно людей, які гуляли середмістям. Не всі встигли сховатись - травми дістали дев’ятеро. Це перехожі, поліцейський, який був на чергуванні поруч, та охоронець будівлі.

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