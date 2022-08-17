Росіяни обстріляли Миколаїв ракетами С-300, Одещину - Х-22: в ОК "Південь" розповіли, як минула ніч

В армії країни-агресорки Росії не зменшуються інтереси щодо півдня України. Зокрема, у ніч проти 17 серпня лунали повітряні тривоги, а також були влучання у кількох регіонах.

Про це під час телемарафону повідомила керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони "Півдня" України Наталія Гуменюк.

"Нетиповими зенітно-ракетними комплексами С-300 було атаковано Миколаїв. Пошкоджено і житлові будинки, і заклад освіти, і промислові підприємства. Інформації про постраждалих немає. Одещину було атаковано стратегічною авіацією із застосуванням ракет Х-22. Було влучено в одну з прибережних баз відпочинку. Це вкотре нагадування про те, що сьогодні узбережжя не є зоною відпочинку, а зоною небезпеки", - розповіла вона.

За словами Гуменюк, в Одеській області внаслідок ворожої атаки жє пострадалі, за медичною допомогою звернулися четверо осіб. Рятувальникам вдалося локалікувати пожежу на площі 600 м. кв.

Крім того, росіяни також обстріляли з "Градів" і ствольної артилерії Нікополь і Червоногригорівську громаду. Постраждалих немає, але зруйновані приватні будинки, а також підприємства.

"Ворог продовжує таку тактику батарейної боротьби, дистанційно. Зокрема, вночі було завдано три авіаційних удари по нахих позиціях уздовж лініїі зіткнення. На щастя, без наших втрат. Оскільки ворог скутий нашими діями на суходолі, то намагається таким чином впливати на населення мирних населених пунктів, аби тримати у напрузі - ніби-то ефект просування зберігається", - наголосила Наталія Гуменюк.

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