Росіяни обстріляли у Миколаєві театр зенітно-ракетними системами С-300: що відомо про атаку

Внаслідок ворожої атаки пошкоджено будівлю драматичного театру та перебито залізничні колії. Крім тото, в одному з дворів тепер лежить великий уламок від ракети С-300.

Що відомо про атаку на Миколаїв - у сюжеті ТСН.

У Миколаєві зазвичай зрозуміло, що окупанти відстрілялися, коли пролунало саме вісім вибухів. У ворога працює чотири комлпекса С-300 - на кожноу по дві ракети. Цього разу після опівночі почали лунати вибухи. Одна ракета поцілила біля Миколаївського драматичного театру, що у центр міста. Театр розташований в історичній будівлі, якій понад 140 років.

Удар і вибухова хвиля залишили вирву, ліхтарі у затишному дворі переламало навпіл, пам'ятнику Бахуса відірвало обидві руки. Будівля місцями чорна, а аткож посічена скалками. Один з уламків застряг просто у дереві. Крім того, повиносило шибки у гримерках акторів, винесло вікна у музеї, який розповідає історію цього театру.

До Дня державності цей театр носив назву російського драматичного театру, але колектив вимагав змінити її на український драматичний театр. До слова, сама театральна трупа була створена сто років тому в Луганську. а потім переїхала до Миколаєва. Театр пережив дві світові війни, але наразі прийшла третя. Театр працює під час війни. П'ять його співробітників пішли на фронт волонтерами: серед них троє - це провідні артисти.

Сьогодні в театрі прибирають всі. Тут мала бути вистава із назвою "Україна переможе", бо працює так звана сцена в укритті. Втім, її не покажуть, але зголом актри таки вийдуть на сцену.

Ще одна ракета прилетіла у двір у центрі Миколаєва. Постраждали будинки поруч із театром. Там вибуховою хвилею повиносили шибки, у продуктовому магазині вибило шибки. Ракета також вдарила по залізничній колії. Там утворилася величезна яма із водою. Сусідній будинок залишився без вікон. Ще одна ракета прилетіла на поштове відділення - центр стартегічного прийняття посилок у селі під Миколаєвом. Ракету за мільйони окупанти витратили на те, аби вдарити по одноповерховій будівлі.

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