Росіяни обстріляли Запорізьку область: куди "прилетіло" та які наслідки ударів

Ворог нищить цивільну інфраструктуру на Запоріжжі. Під час останнього удару по Вільнянську росіяни зруйнували одразу три підприємства - з виготовлення паливних брикетів, олійно-екстрактний завод та СТО. Поранень зазнали четверо людей.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Кіри Овес.

Замість будівлі - руїни. Обладнання потрощене - під ударом росіян опинилося велике СТО у Вільнянську. Віктор працює тут майже 10 років, тепер, каже залишився без роботи. Він зазначає, що російський обстріл завдав збитків орієнтовно на 200 тисяч доларів.

Росіяни атакували місто двома ракетами. Сапери ДСНС, які працюють на місці прильоту, попереджають - тут досі небезпечно.

Окупанти обстріляли Запорізьку область

Від вибухів, каже очільниця міста Наталя Мусієнко, постраждали 4 людей. Один з них в лікарні у тяжкому стані. Вибухова хвиля була такої сили, що уламки та полум'я, яке вони спричинили знищили підприємство неподалік.

"Страшно було до 12 годин ніхто не заходив з людей, це дуже страшно і гар така була, ну горіло ж воно", - каже жителька Вільнянська Галина Тимченко.

Директор підприємства Дмитро Вакуленко каже, що напередодні обстрілу відпустив працівників додому, а тому серед постраждалих тільки собака.

Також руйнувань зазнав олійно-екстракційний завод. А у багатоповерхівках поруч потрощено вікна. Чотири групи міськради фіксують пошкодження, а волонтери роздають людям плівку та фанеру, аби закриті потрощені вікна.

Наслідки обстрілу

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новини 07:00 10 липня. Завершення рятувальних робіт, цинізм росіян в ООН, прощання з "Ірландцем"

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