Росіяни обстрілюють Україну, читаючи архіви нацистів про магію: нумеролог назвав прізвище ймовірного радника Путіна

Росіяни стали здійснювати свої обстріли України, наполегливо використовуючи останнім часом 33 повітряних цілі. Незадовго до цього ворог вперто, декілька разів, використовував 36 повітряних цілі. В ніч проти 10 вересня росіяни знов атакували Київщину та Київ 33 дронами Shahed, про що зранку 10 вересня повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.

Така кількість не виглядала б дивною, якщо б свого часу не з'явились фотографії установок, з яких запускаються дрони-камікадзе Shahed. Справа в тому, що в більшості випадків росіяни запускають ці безпілотники з установок, які розраховані на 5 таких одиниць. Тобто виходить, що окупанти завантажили повністю 6 установок по 5 дронів, а в сьому завантажили лише три БПЛА.

Це не залишилось поза увагою нумерологів, які кажуть, що ворог з високою долею вірогідності заглянув або у архіви окультистів, або у архіви Третього Рейху, який керувався магічними цифрами у війні проти інших стран. Таку думку в коментарі для ТСН.ua висловив знавець нумерології та керівник філософської школи Ігор Мехеда.

Кількість ракет та дронів може радити "філософ" Дугін

За словами Ігора Мехеди, скоріш за все, в Росії є людина або ціла група, яка запевняє військових, що для вдалого удару треба застосувати чітко визначену кількість ракет чи БПЛА, використовуючи…магію чисел.

"Такі спеціалісти були у Третьому Рейху. Там була ціла організація, яка мала близько 50 інститутів, які вивчали нумерологію, міфологію та багато іншого, пропонували керівництву Рейха використовувати у війні. Більшість архівів цієї організації з цих питань після війни опинились у Підмосков’ї. Немає проблеми спробувати скопіювати те, що робив Рейх. В Росії є такі ж самі ідеологи, - каже Ігор Мехеда. - Один з них – той самий Дугін (Олександра Дугіна називають "сірим кардиналом" Путіна, ідеологом "руського мира" та вважають схильним до окультизму, езотерики. Сам Дугін заявляв, що "українців треба вбивати, це я вам як професор кажу" - Ред.). Кремлівські керівники читають його книжки та роблять висновки (про те, що Путін читає книги Дугіна – це в одному своїх інтерв’ю підтвердив і представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов – Ред.). Він (Дугін – Ред.) їм каже, що далі робити! Він не один, там ціла низка ідеологів. Тобто Кремлю кажуть, що якщо застосувати такі цифри, то буде успіх. Кремль дуже сильно вірить в це. Варто згадати навіть шамана, який казав, що серед керівництва Кремля оселились демони і їх треба терміново виганяти. Він це казав до війни і пішов до Москви. На нього посилали роти ОМОНу, тому що вірили, що він прийде і щось зробить. Саме в таке вірив і Третій Рейх, зараз - калька".

Чому 33 удари

За словами Мехеди, росіяни зараз використовують число 33, сподіваючись вже не на свою армію, а на якісь вищі сили.

"Щодо кількості 33 – вони не соромляться повторювати. Давні народи приділяли багато уваги числу 33. У багатьох, не тільки у масонів, таємних орденах 33 ступенів посвяти. 33-я посвята символізується двоголовим птахом. В російській імперії дуже багато аристократів були у масонських орденах. Тому вони цей масонський символ поклали у герб, думали, що він дасть імперії велику владу. Намагаються використовувати інструменти, які були дієві у давніх цивілізацій, але давні цивілізації майже ніколи це не застосовували у війні. Коли вони пробують це застосувати – це цирк", - каже Ігор Мехеда.

Чому 36 ударів

До цього Ігор Мехеда додає, що кількість атак, під час яких окупанти застосовували 36 безпілотників або ракет, теж не є випадковою. Нагадаємо, стільки ракет та дронів росіяни застосовували по Україні 16 лютого, 8 травня (атака на Київ) та 25 травня 2023 року. Про це офіційно звітували Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, мер Києва Віталій Кличко та командування Повітряних сил ЗСУ.

"Число 36 – це число не випадкове, воно магічне, - каже Ігор Мехеда. - У всіх давніх магічних системах приділяється дуже велика увага числу 72. У Кабалі 72 надянголи, або космічні розуми, які керують світом. Вважається, що 36 духовних сутностей можуть допомогти людині досягти чогось, а ще 36 вони відносяться не до людини, а до сил природи. Тому для того, щоб спонукати якісь сили природи допомогти, то треба застосовувати число 36. У колоді карт, так званому молодшому Таро, у в колодах, які використовують гадалки – там 36 карт у колоді. До того ж, 36 – це тричі по 12. Це трійця чи тричі зодіак. Тобто це спроба, вводячи в якийсь акт магічну силу, зробити так, щоб за рахунок цього він був вдалий".

Можуть спробувати ще 29

За словами Мехеди, магічних чисел насправді багато: "Можливо, ще росіяни використають 29 (за даними Генштаба ЗСУ, саме стільки авіаударів росіяни нанесли протягом 8 вресня, стільки ж ударів наносилось і раніше, про що свідчать офіційні зведення Генштаба від 31 грудня 2022 року, 21 серпня цього року – Ред.). Число 29 – це те число, яке спрямоване на прорив та руйнування. Його боялись більше, ніж числа 13 ".

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика – не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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