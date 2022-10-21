Росіяни окопуються на околицях Херсона, проте експерт заявив про мізерні шанси втримати правобережжя

Окупанти і їхні посіпаки готуються до фактичної втечі з Херсона, а ЗСУ світить успішне просування на півдні.

Російські війська окопуються в околицях Херсона, проте окупанти розуміють мізерність своїх шансів утриматися на правому березі Дніпра.

Про це в коментарі ТСН.ua розповів військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

Він звернув увагу на те, що окупаційна влада видала розпорядження про підготовку евакуації з Херсона для так званих "банківських установ". Мовиться про фактичну втечу окупантів та їхніх посіпак із Херсона.

Оперативне оточення

Експерт повідомив про ризики армії РФ опинитися в оперативному оточенні.

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"Все це відбувається на тлі контрнаступ ЗСУ по всій лінії фронту на Херсонщині з кількох напрямків: Дудчани – Берислав, Давидів Брід – Херсон. У разі подальшого успішного просування наших військових російське угруповання на правому березі Дніпра (до 15 тисяч особового складу) може опинитися в оперативному оточенні. Росіяни це чудово розуміють. Тому відступають", – пояснив Снєгирьов.

Проблеми з логістикою

Він зауважив, що у противника серйозні проблеми з логістикою. Не лише у зв’язку з вогневим контролем ЗСУ над ключовими мостами та переправами через Дніпро, а й унаслідок часткового пошкодження Кримського мосту.

"Внаслідок цього значно збільшилося "плече" постачання боєкомплекту, паливно-мастильних матеріалів, живої сили. Все це на окупований південь материкової України стало прибувати з більшим запізненням, ніж раніше", – повідомив військовий експерт.

Зараз під вогневим контролем ЗСУ перебуває правий берег Дніпра. По Антонівському мосту в Херсоні та по переправі, збудованій біля нього окупантами, ввечері 20 жовтня було завдано вогневого ураження. За інформацією з місця подій, в цей час переправою пересувалася техніка і жива сила російських окупантів.

"Варто зауважити, що напередодні Антонівський міст і переправу оглянули кримський колаборант Сергій Аксьонов і заступник голови адміністрації президента Росії Сергій Кирієнко", – додав Снєгирьов.

Успіх ЗСУ і втеча окупантів

"Після падіння Давидова Брода – ключового пункту російської оборони на Херсонщині – стало зрозуміло, що українські війська продовжать успішний характер просування", – зазначив він.

Наразі окупанти поспіхом створюють другу лінію оборони в районі Херсона, за 5 км від нього. Також зводяться додаткові фортифікаційні споруди в межах самого міста.

За інформацією Генштабу ЗСУ, на тимчасово захоплену територію Херсонської області для поповнення втрат і посилення підрозділів прибуло до 2 тис. російських мобілізованих.

"Але заяви місцевих гауляйтерів, а також командувача російських окупаційних військ Суровікіна свідчать, що російська сторона розуміє мізерність шансів утриматися на правому березі Дніпра", – наголосив експерт.

Ситуація в напрямку Миколаєва та Дніпропетровщини

Він також поінформував, що станом на сьогодні нейтралізовано загрозу просування окупаційних військ до промислових районів Дніпропетровської області та в напрямку Миколаєва (з виходом на Одесу).

"За останню добу ЗСУ завдали чергових ударів по командно-штабних пунктах та складах окупаційних військ. В районі Борозенського ЗСУ знищили ворожий контрольно-спостережний пункт. Продовжує активно працювати на південному напрямку українська штурмова авіація. Вона була застосована 7 разів: била по ворожих позиціях ППО, скупченню техніки, складах боєприпасів. Ракетно-артилерійські підрозділи виконали майже 110 вогневих завдань", – розповів Снєгирьов.

Він додав, що продовжується і успішне придушення російських систем ППО на Херсонщині. За останній тиждень знищено кілька стартових позицій окупантів, зокрема з використанням американських радіолокаційних ракет. Саме це, за оцінками експерта, дозволяє говорити про подальше успішне просування ЗСУ на півдні материкової України.

Що відбувається на Херсонщині

Готуючись до контрнаступу ЗСУ, російські війська замінували та можуть підірвати Каховську ГЕС, аби в подальшому звинуватити в цьому Україну, попереджають в ISW. Підтоплення після підриву дамби загарбники використають як прикриття для відступу з Херсонщини.

Проте Україна має план у разі підриву Каховської ГЕС, запевнив секретар РНБО Олексій Данілов.

Окрім того, задля майбутнього відступу з регіону росіяни і колаборанти також заявили про "евакуацію" цивільного населення.

Російські війська на Херсонщині ризикують потрапити в котел – саме з цим пов'язаний їхній відступ з правого берега Дніпра, пояснив військовий експерт Сергій Грабський.

Окупанти тікають з Херсона – коли ЗСУ зізнаються у наступі

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