Росіяни освоюють атаки з підземних тунелів: ексклюзив ТСН із передової

Воєнний кореспондент ТСН.Тижня Андрій Цаплієнко провів тиждень на фронті та розповів, що бачив і чи вдається відбивати штурми окупантів.

За його словами, в українських бійців склалося враження, що росіяни кудись дуже поспішають. Ворог посилив штурми на багатьох напрямках: і на Харківщині, і на Донеччині.

"Якщо стисло, то складна ситуація в нас у районі Торецька і Нью-Йорка на Донеччині. Ворогу вдалось просунутись на околиці Нью-Йорка. В Торецьку, який є дуже надійним і зручним форпостом з точки зору оборони, ворожих солдатів немає. Але, тим не менш, вони раптово вийшли до передмістя Торецька - Північне та Дружби. Дуже несподівано. Враховуючи їхнє просування в Часовому Яру, це говорить, що головною метою на цьому напрямку для них є Костянтинівка, яку вони ось так намагаються охопити. З хороших новин – є в нас трохи просування на півночі Харківщини", - зазначив він.

Андрій Цаплієнко / Фото: скриншот з відео

Так, на півночі Харківщини через відрізану українськими силами логістику, росіяни сиділи в окопах з одними автоматами. Операторів дронів відправили на штурм Глибокого через брак піхоти в окупаційній армії. Втім, другий батальйон 92-ої бригади зайшов у Глибоке і знищив усю російську групу.

Стрілець-санітар 2-го батальйону 92-ої ОШБР Іван / Фото: скриншот з відео

"Нас завезли на їхню вулицю. Заскочили в підвал. Там "мінуснули" двох. Мабуть, тіпи щойно отримали зарплату, бо вони ще банком пахнуть. Уся вулиця вже наша. Там просунувся перший батальйон", - розповів стрілець-санітар 2-го батальйону 92-ої ОШБР Іван.

Російські гроші / Фото: скриншот з відео

За словами захисників, російське командування міцно вчепилося в Глибоке. Скільки саме там перебуває окупантів, ніхто не може сказати.

"Вони сидять по підвалах. А в кожному підвалі може бути і десять, і двадцять людей. В залежності, який підвал", - додав командир відділення 2-го батальйону 92-ої ОШБР Олександр.

Глибоке – шлях на Липці. А Липці – можливість тримати під вогневим контролем артилерії пів Харкова. Операція із зачистки півночі Харківщини затягується. Так, за словами бійців, є незначні успіхи, але українські військові працюють над тим, щоб покращити положення в Глибокому.

На Харківщині окупанти активно використовують зв'язку двох елементів "безпілотник-розвідник і далекобійний засіб ураження". Так росіянам вдалось уразити декілька важливих об'єктів. Розрахунки ракет противника, екіпажі ворожих бомбардувальників в режимі "онлайн" отримують дані повітряних розвідників, а їх одночасно в харківському небі може висіти до пів сотні.

Від початку червня ворог скинув на Харківську область понад сімсот авіабомб. Щодня – по два десятки. Бомби майже неможливо збити. Але можна залишити без очей ворожу розвідку – позбивати безпілотники.

92-а бригада побудувала ешелоновану систему протиповітряної оборони на північ від Харкова.

По безпілотних розвідниках на лінії фронту працює все – і ракети, і стволи, і радіоелектроніка. Але росіяни запускають настільки багато "пташок", що, попри величезні втрати, якась частина безпілотників проривається крізь фронтову ППО.

Інтенсивність боїв на Харківському напрямку трохи спадає. У той же час ворог ще більше тисне на Донеччині.

Цього тижня сили оборони офіційно заявили, що вийшли з мікрорайону "Канал" в місті Часів Яр. За задумом противника, захоплення Часового Яра відкриває дорогу на Костянтинівку, ключове для українських сил місто на Донеччині. Бійці 93-ої бригади "Холодний Яр" стверджують, що район фактично стерто з лиця землі. І оборонці були змушені закріпитись на західному березі каналу "Сіверський Донець - Донбас".

Карта / Фото: скриншот з відео

"Ті групи, які намагаються зайти до мікрорайону, вони артилерією, дронами, вогневими ударами знищуються і заганяються під землю. Тобто, ситуація в тій частині міста є абсолютно контрольованою і прогнозованою з боку сил оборони", - зазначив старший сержант 93-ї бригади "Холодний Яр" Віталій П'ясецький.

Але ворог явно має намір прорватися в бік Костянтинівки і з південного напрямку.

Скориставшись ротацією українських підрозділів, противник фактично підійшов до околиць селища Нью-Йорк. А біля сусіднього Торецька російські штурмові підрозділи неочікувано захопили опорний пункт українських збройних сил на околиці села Північне. Міноборони ворога стверджує, окупанти зайшли в тил українським оборонцям через потайки викопаний тунель довжиною в три кілометри.

"Ті чутки, а, можливо, і більш правдива інформація стосовно тунелю, якого прорили вороги, я думаю, якщо це є правда, то це лише початок. Завдяки дронам війна буде йти під землю. Ті історичні факти стосовно першої світової війни, коли одні рили тунелі, інші прослуховували все, що робиться під землею, і рили тунелі назустріч, підриваючи їх, я думаю, це все на нас в недалекому майбутньому чекає", - додав Віталій П'ясецький.

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Декілька днів тому російська влада урочисто оголосила про взяття Новоселівки Степової неподалік від траси Куп'янськ-Сватове. Щоправда, роспропаганда не уточняє, що до війни тут проживало пів сотні людей. І станом на зараз населеного пункту фактично не існує.

"Район Куп'янська це один з тих напрямків, де наразі вдалось відносно стабілізувати ситуацію. Ворог тут не має таких помітних просувань, як на Донеччині. Навіть якщо він і пробує рухатись вперед, ось такі зроблені в Польщі артилерійські установки "Краб" швидко змушують його відступити", - розповів Андрій Цаплієнко.

Щойно ворог намагається просунутись ближче до траси Куп'янськ-Сватове, по ньому тут же прилітає з дивовижною точністю. Артилеристи 40-ої бригади воюють тут давно, тож, як в шахах, вичислили всі можливі ходи противника, - тобто, шляхи ймовірного просування.

Польські САУ "Краб" проходять справжнє бойове випробування в Україні. Ця свіженька гармата, яка зійшла з конвеєру лише минулого року, встигла випустити не менш, ніж декілька тисяч снарядів. Але й зараз, навіть після того, як снарядний голод закінчився, розрахунок змушений робити обмежену кількість пострілів. Причина та ж сама, що й під Харковом – російські розвідувальні дрони, які в режимі онлайн коригують засоби ураження.

Війна дуже динамічно міняється. Втім, ворог, на відміну від нас, може повзти вперед метр за метром, спустошуючи склади з технікою і вивільняючи тюремні бараки від їхніх мешканців. Україна для перемоги потребує нових підходів ведення війни. Мусить знайти – бо лише так може встояти.

Нагадаємо, бійці вдарили по російському танку Т-90. Ворог продовжує втрачати техніку в Україні.

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