Росіяни отруїли Сейм і Десну: що відомо про масовий мор риби і яку речовину скинули у річки

Орієнтовно 25 тонн мертвої риби виловлено у річках Сумської та Чернігівської областей. Збитки сягають чотирьохсот мільйонів гривень, це лише за попередніми розрахунками. Риба гине через брак кисню у воді. Забруднена вода до України прийшла з Росії по річці Сейм, яка є притокою Десни.

Чи дійде мор риби до Києва по Дніпру і чи безпечна вода у кранах киян, яку беруть із Десни – тему досліджувала кореспондентка ТСН Валентина Доброта.

Як місцеві прибирають мертву рибу

Щодня жителі Макошиного на своїх човнах виходять на Десну збирати мертву рибу. Величезні щуки, окуні, судаки, раки. Навіть молюски загинули

Люди пригадують, що спочатку в селі з'явився трупний запах, а потім уже і дохла риба на обох берегах Десни. А тому на кожному добровольцеві гумові рукавиці та респіратори.

Мертвечину в Макошиному збирають уже з тиждень. Щодня на воду в цьому селі виходить по 5 човнів із добровольцями. За день вони збирають до тонни риби та вивозять її на скотомогильник.

Як росіяни отруїли воду у Десні

На Десні встановили 4 станції аерації

Спочатку риба подохла в річці Сейм, що бере початок у Росії. Забруднена вода йшла вниз по течії Сумщиною та Чернігівщиною і потрапила в Десну, в яку Сейм упадає. Відтак риба почала задихатись і в Десні. Якщо мор не зупинити, - катастрофа може дійти до Дніпра, куди впадає Десна.

Куликівська громада - це остання точка на Десні, де гине риба. Щоби не допустити її мору далі вниз по течії - на річці встановлено 4 станції аерації. За добу такий компресор подає орієнтовно 6 тисяч метрів кубічних повітря.

"Сюда падає це кисень, він розчиняеце в воді. Риба ним дихае. Риба задихається від того, шо в неї нема кисню. Цей метод допомагае насичити воду киснем", - каже Жук Сергій, начальник екологічної інспекції Чернігівської області

Ще кілька таких станцій поставлять на річці ближче до Києва. Це збагачуватиме воду киснем, тож має запобігти мору риби на території Київщини. Жителі Сум та Чернігова п'ють воду з артезіанських свердловин, а от кияни – саме з Десни.

"Питання номер один, захід номер один, це зупинити рух забруднення, розбавити його настільки, щоб воно було нешкідливе для населення. Ситуація на сьогоднішний день контролювана", - каже Світлана Гринчук, міністерка екології.

Мор риби на Десні

Чим росіяни отруїли річку

Екологи кажуть, що концентрація забруднення у воді вже зменшується. Бо Десна ширша за Сейм і швидше розбавляє забруднену воду. Спостереження за річками засвідчили, що скидання органічних сполук у Сейм на території Росії припинилося.

"Є розуміння, що це був, мабуть, якийсь цукровий завод, там фіксувалося певне накопичення якихось відпрацьованних, як їх назвати, сполук, які є результатом його роботи, і воно пішло в воду, скорішч за все. Тобто, навмисне це чи ні, я не можу сказати, є кримінальне провадження зареєстровано", - каже Ігор Зубович, голова держекоінспекції України.

По всіх селах, розташованих на Десні діє заборона ловити рибу, купатися, напувати худобу і поливати цією водою городину. Міський пляж Чернігова загороджено стрічкою. На березі засмагають поодинокі відпочивальники.

А ще щодня контролюють ринки, щоби не торгували рибою з Десни.

Отруєна риба

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Отруєння Сейму і ДЕСНИ: виловили 25 тон МЕРТВОЇ РИБИ! Чи дійде брудна водна до Києва

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