Росіяни отруїли Сейм і Десну: чи загрожує це Києву та через скільки часу річки очистяться

Забрудення Росією Сейму та Десни завдало українській екосистемі шкоди на 400 мільйонів гривень.

В серпні росіяни скинули у воду органічні відходи. Це – результати переробки на цукровому заводі в Тьоткіно Курської області. Отрута швидко поширилася течією річками Сумщини та Чернігівщини, спричинивши масовий мор риби. А вже за кілька днів, кажуть експерти, бруд може дістатися і столиці.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Олени Лоскун.

Що відомо про отруєння росіянами річок

Над Десною працюють спеціальні установки, якіі насичують річку киснем. Так фахівці намагаються убезпечити її від масової загибелі риби. А заразом не пропустити брудну пляму, яку може принести з Чернігівської області.

"Забруднення сюди ще не дійшло, ще залишилося до цього місця 60 км. А до місця водозабору київського це ще 40. Все разом 100 км", – каже голова Державного агентства водних ресурсів України Михайло Янчук.

Спеціальні установки, які насичують річку киснем

Усе почалося в середині серпня. Мешканці Сумщини жахнулися: річку Сейм вкрили туші мертвої риби, комах і молюсків. Їх несло течією та прибивало до берега. Підійти до води було практично неможливо: навколо стояв жахливий сморід.

Це – черговий екологічний злочин ворога. Так тоді пояснили в Держагенстві з розвитку меліорацій та рибного господарства. У Сеймі, яка бере початок на території російської Курщини, зафіксували перевищення, зокрема, амонію. Отже, ймовірно, окупанти скинули відходи невідомих речовин.

Результатом забруднення річки стала масова загибель риби внаслідок критично низького вмісту розчиненого у воді кисню. За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження. Сейм впадає у Десну в Чернігівській області. Кілька тижнів тому води потемніли, почали тхнути гниллю та аміаком.

Місцеві урядники заборонили людям купатися, рибалити, брати воду для господарських потреб і напувати нею тварин. Місцеві чоловіки й жінки, спустивши на річку свої човни, взявся виловлювати з води мертвечину.

Чим росіяни отруїли річки

Чим саме росіяни вбивають наші річки? Цієї середи пояснив прем'єр Денис Шмигаль.

"За нашими даними, на стороні РФ у місті Тьоткіно цукровий завод скинув у річку нечистоти від роботи цукрового заводу. Це призвело до забруднення органічними речовинами річки Сейм, що спричинило зниження рівня кисню", – сказав він.

У річку потрапило понад 5 тисяч тонн продуктів переробки. На Чернігівщині та Сумщині вже зібрали понад 30 тонн мертвої риби. Щоб штучно наситити воду киснем і зупинити мор, зокрема на Чернігівщині, встановили кілька станцій аерації.

Київ бере воду з Десни: чого очікувати

Але якщо Чернігів і Суми воду беруть з артезіанських джерел, то Київ – саме з Десни. В Укргідрометцентрі спрогнозували: нечистоти можуть дістатися водозаборів області вже 14-16 вересня. За найгіршим сценарієм столиці, можливо, доведеться перейти на альтернативні джерела водопостачання – заявив в етері одного з телеканалів заступник директора "Київводоканалу" Володимир Костюк.

Ця заява неабияк налякала містян. У "Київводоканалі" одразу ж почали заспокоювати: цей прогноз – малоімовірний. Нині проби з Десни та Дніпра беруть щодня. І поки не виявляють чогось надзвичайного.

"Показник кисню в межах норми. Він не зовсім сталий – він змінюється, але жодного разу не перевищував нормативних показників", – каже завідувачка санітарно-гігієнічної лабораторії Київського міського центру контролю та профілактики хвороб МОЗу Лілія Дмитрієва.

Росіяни отруїли воду відходами з цукрового заводу

У Міністерстві захисту довкілля кажуть: наразі річки самі себе рятують, і брудна пляма, яку несло з Росії течією, потроху розбавляється.

"На сьогодні ми відчуваємо покращення стану річки Сейм. І в самому початку, де фіксувалося забруднення, кисень уже досягнув нормативу. Мор риби там не фіксується. Що стосується стану річки Десна, забруднення сповільнилося. Воно сьогодні має розпорошений вигляд", – каже заступниця міністра захситу довкілля та природних ресурсів України Олена Крамаренко.

Тож до Києва концентрований бруд навряд чи дійде. Але якщо це таки станеться, зупинити розповсюдження отрути та загибель риби мають ті ж аераційні установки. Три вже працюють на Київщині.

"Ми вчора спостерігали, що риба, навіть яка з того боку плаває, вона відчула, що кисню тут більше, і збиралася саме тут найбільше", – каже начальник Басейнового управління водних ресурсів середнього Дніпра Микола Урупа.

У "Київводоканалі" є ще один запасний план – технологія посиленого очищення води з використанням пилоподібного активованого вугілля. В разі погіршення воно може усунути і органічні забруднення, і неприємні запахи.

В Міністерстві захисту довкілля підрахували: збитки від отруєння Сейму та Десни вже перевищили 400 мільйонів гривень. І відшкодувати все мають росіяни, які й скинули у воду органічні відходи. А от на те, щоб отруєна екосистема річок повністю відновилася, знадобляться 2-3 роки.

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