Росіяни перекинули на Донеччину елітний спецпідрозділ: військові ЗСУ розповіли, яка там ситуація

На Лиманський відтинок фронту окупанти перекинули спецпідрозділ зі складу 16-ої бригади Головного управління розвідки російського Генштабу. Той загін займається переважно безпілотниками й активно застосовує через річку Чорний Жеребець дрони на оптоволокні.

Водночас вправна робота українських розвідників у поєднанні з влучними пострілами артилеристів значно зменшили і кількість спроб, і загальне бажання окупантів ту таки річку форсувати.

На позиціях артилеристів 67-ої окремої механізованої бригади на межі Донеччини з Луганською областю побувала знімальна група кореспондента ТСН Олександра Моторного.

Війна після осені 2022 року знову повернулась на межу Донецької області з Луганщиною, на ділянку північно-східніше Лимана.

Ворожа артилерія, розповідає “Серпень”, командир відділення українських M119, стріляє хоч і багато, але здебільшого просто накриває площі. А надто, коли московитська піхота намагається йти вперед.

"Інтенсивність арти завжди була, тому що певні групи противника пробують прорватися до передових позицій до наших. Буквально йде одна група, ми її знешкоджуємо. Тільки ця група погибає - виходить друга група", - каже “Серпень”, командир артилерійського відділення гаубиць M119 67 ОМБр.

Українські захисники на Донеччині

Річка Чорний Жеребець, кажуть артилеристи 67-ої механізованої, тепер за лінію фронту.

"На південь, до Тернів, вони також пробують пройти. Зараз підійшли до околиць, але дальше пройти не можуть тому шо наші хлопці їх стримують", - каже “Серпень”, командир артилерійського відділення гаубиць M119 67 ОМБр.

Мало не щодоби московити, переважно зі складу 144-ї мотострілецької дивізі угрупування ворожих військ “Захід” пробують форсувати річку.

"В основному, хочуть прорватися по переправі. Але переправа в нас регулярно прострілюється. І вони на цій ділянці пройти не можуть. Вони дойшли до річки, відповідно ми їх стримуємо на рубежі річки", - каже "Серпень".

“Тихоня” каже, що його так кличуть, бо він не надто говіркий. До повномасштабної війни воїн 10 років служив у поліції, далі опанував професію облицювальника. Та потім довелося змінювати фах. Відтоді, зізнається навідник M119, подорожувати фронтом випало чимало.

Український військовий

"Тихоня" каже, що мріє про щось величне: "Хотілось би потрапити в історію, щоб знали".

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