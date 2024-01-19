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Росіяни зробили з міста на Дніпропетровщині "полігон": як люди переживають нещадні обстріли (фото, відео)

Росіяни зробили з міста на Дніпропетровщині "полігон": як люди переживають нещадні обстріли (фото, відео)

Нікополь

Окупанти нещадно обстрілюють Нікополь.

Російські окупанти нещадно гатять по Нікопольському району Дніпропетровщини. До всього арсеналу росіяни додали ще безпілотники, здатні влучати по цілях у темряві. Їх ворог давно використовує на фронті, проте у мирному Нікополі - вперше. 

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Анастасії Невірної. 

Дрон влучив біля управління соцзахисту у Нікополі

У приміщенні Нікопольського управління соцзахисту кажуть - забули, що таке денне світло. Вікна тут давно вилетіли від вибухів та забиті фанерою. Під час останніх обстрілів постраждали і працівниці. 

Юлія Гісем.  / ©
Юлія Гісем. 

"Я була на своєму робочому місці і тільки почула дуже сильний вибух. Свист, дуже було гучно і вже скло посипалося з вікна", - каже співробітниця управління соцзахисту населення Нікопольської РВА Юлія Гісем. 

Отямилась вже в коридорі: відчула, по обличчю тече кров.

Нікополь / ©
Нікополь

Працівниці соцзахисту кажуть - був розпал робочого дня, багато відвідувачів. Аж раптом - навіть сирена не встигла спрацювати- гуркіт такий, що стіни задрижали. Російський дрон влучив у припарковану поруч автівку. Чоловік, що сидів у машині дивом вижив, але отримав поранення.

Управління соцзахисту розташоване на березі колишнього Каховського водосховища. Звідси до Енергодара, який окупував ворог, по прямій кілька кілометрів. Його працівниці кажуть, що і надалі тут залишатимуться, щоб допомагати людям. 

Управління соцзахисту / ©
Управління соцзахисту

Окупанти перетворили Нікопольщину на "полігон"

Нікопольський район росіяни щільно обстрілюють від липня 2022 року За ці півтора роки ворог, наче на полігоні, випробовує на мирних містах і селах нові види зброї.

"У нас окупанти застосовують все озброєння, яке вони мають у своїй армії. Тобто ми тут бачили і міномети, і ствольну артилерію, і реактивну артилерію, ми бачили тут "Шахеди", С-300 були і FPV-дрони", - каже голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко. 

А нещодавно додалась нова біда - дрони які чітко бачать ціль, навіть у темряві. Збивати такі безпілотники важче, тож вони частіше вражають цілі.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новини ТСН 20:00 за 19 січня 2024 року | Новини України

Нагадаємо, у Нікополі вулиці стоять без вікон, дахів, із постріляними стінами. Багато мешканців змушені були покинути свої домівки. Ті ж, хто залишився, затуляють дірки від "прильотів" і намагаються жити далі.

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