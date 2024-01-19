Росіяни зробили з міста на Дніпропетровщині "полігон": як люди переживають нещадні обстріли (фото, відео)

Російські окупанти нещадно гатять по Нікопольському району Дніпропетровщини. До всього арсеналу росіяни додали ще безпілотники, здатні влучати по цілях у темряві. Їх ворог давно використовує на фронті, проте у мирному Нікополі - вперше.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Анастасії Невірної.

Дрон влучив біля управління соцзахисту у Нікополі

У приміщенні Нікопольського управління соцзахисту кажуть - забули, що таке денне світло. Вікна тут давно вилетіли від вибухів та забиті фанерою. Під час останніх обстрілів постраждали і працівниці.

Юлія Гісем.

"Я була на своєму робочому місці і тільки почула дуже сильний вибух. Свист, дуже було гучно і вже скло посипалося з вікна", - каже співробітниця управління соцзахисту населення Нікопольської РВА Юлія Гісем.

Отямилась вже в коридорі: відчула, по обличчю тече кров.

Нікополь

Працівниці соцзахисту кажуть - був розпал робочого дня, багато відвідувачів. Аж раптом - навіть сирена не встигла спрацювати- гуркіт такий, що стіни задрижали. Російський дрон влучив у припарковану поруч автівку. Чоловік, що сидів у машині дивом вижив, але отримав поранення.

Управління соцзахисту розташоване на березі колишнього Каховського водосховища. Звідси до Енергодара, який окупував ворог, по прямій кілька кілометрів. Його працівниці кажуть, що і надалі тут залишатимуться, щоб допомагати людям.

Управління соцзахисту

Окупанти перетворили Нікопольщину на "полігон"

Нікопольський район росіяни щільно обстрілюють від липня 2022 року За ці півтора роки ворог, наче на полігоні, випробовує на мирних містах і селах нові види зброї.

"У нас окупанти застосовують все озброєння, яке вони мають у своїй армії. Тобто ми тут бачили і міномети, і ствольну артилерію, і реактивну артилерію, ми бачили тут "Шахеди", С-300 були і FPV-дрони", - каже голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко.

А нещодавно додалась нова біда - дрони які чітко бачать ціль, навіть у темряві. Збивати такі безпілотники важче, тож вони частіше вражають цілі.

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Нагадаємо, у Нікополі вулиці стоять без вікон, дахів, із постріляними стінами. Багато мешканців змушені були покинути свої домівки. Ті ж, хто залишився, затуляють дірки від "прильотів" і намагаються жити далі.

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