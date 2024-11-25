Росіяни перетворили ранок українців на пекло: де сталися "прильоти" та які наслідки

Минулося без жертв, але є багато постраждалих.

Ранок понеділка, що вкотре перетворився на жахіття. Росіяни вдарили по центру Харкова, згодом вибухи пролунали і в Одесі. Дрони накоїли лиха у Запоріжжі та у столиці.

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Удар по Харкову

Окупанти не припиняють атакувати мирні українські міста. Сьогодні під їхнім прицілом опинився Харків. Вранці Росія вдарила по центральній частині міста. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов. З його слsd, удар прийшовся по Київському району міста. На місці влучання виникла пожежа.

Згодом мер міста повідомив, що удар по центру Харкова було завдано ракетою С-400. За попередніми підрахунками, в тій чи іншій ступені пошкоджено 41 будинок, а кількість постраждалих зросла до 19.

Вибухи в Одесі

Вранці 25 листопада сигнал повітряної тривоги лунав і в Одесі. Близько 9:30 мер міста Геннадій Труханов повідомив, що у напрямку Одеси рухається ворожий розвіддрон. Згодом у Повітряних силах повідомили про балістичну ракету з Криму у напрямку міста. І вже за кілька хвилин у Одесі пролунав вибух.

Тоді ж місцеві Телеграм-канали поширили кадри із великим стовпом диму. Кажуть, що вибух пролунав біля житлових будинків. Є поранені. На момент монтажу випуску, офіційних цифр немає.

Масована атака дронів

Черговий терор проти мирного населення України Росія розпочала ще ввечері 24 листопада. Окупанти почали нову атаку "Шахедами" по території України одночасно з півночі та півдня. Зрештою ворожі дрони накоїли лиха у Запоріжжі. Внаслідок удару постраждала дитина, повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

Згодом Федоров уточнив, що внаслідок російського удару по Запоріжжю отримав поранення 13-річний хлопець.

Київ під ударом

Цієї ночі вибухи чули і жителі столиці. Внаслідок російської дронової атаки у Києві сталася пожежа, також зафіксовано падіння уламків. Як повідомляється у Telegram-каналі Київської міської військової адміністрації, у Дніпровському районі столиці загорілося вікно балкону на дев'ятому поверсі дев'ятиповерхівки. На іншій локації уламки пробили автомобілі.

Згодом у КМВА уточнили, що інформація щодо загорання балкону у багатоповерховому будинку через атаку БпЛА не підтвердилася.

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