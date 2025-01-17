Росіяни перевозять українських військовополонених до катівень у Сибіру: родичі розповіли страшні подробиці

Родичі українських військовополонених просять владу відреагувати на дії Росії, яка продовжує катувати українців у полоні. Що вони розповіли?

До Урядового кварталу у Києві приїхали рідні українських бранців, що в російських буцегарнях сидять вже понад три десятки місяців. І яких зараз ворог перевозить в інші тюрми вглиб Росії.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Мар'яни Бухан.

Рідні полонених дізнались, що умови в російському полоні лише погіршуються.

"Наших рідних перевозять до катівень Сибіру. Донесіть цей факт до світової спільноти", - кажуть родичі військових.

Урал, Алтайський край, й інші тюрми Сибіру - саме туди росіяни нині переводять військовополонених українців з в'язниць окупованої Донеччини та Луганщини.

"Наші діти були в Суходольській колонії 33 місяці, зараз їх всіх перевозять в Аалтайський край. Там утримання ужасні, тонесенькі роби, стоять босі, кусочок хліба з салом. Дуже просимо, зверніть увагу, наші рідні і так 33 місяці в катівнях, а тепер знов повторюються ті самі катівні", - каже Наталя Логвинчук, мати полоненого.

Мати полоненого військового

Саме про тюрми Алтаю родичів полонених повідомили звільнені, які повернулися за обміном наприкінці минулого року. Спочатку декого з цих хлопців відправили з так званої "ДНР" саме туди. А потім вже з Сибіру - повезли на обмін.

На акції під Верховною Радою мерзнуть дев'ятирічний Богдан і 11-річний Сашко з Маріуполя Їхній тато на початку повномасштабного вторгнення, як цивільна особа, вивіз їх і ще безліч родин з палаючого міста. Самого чоловіка росіяни затримали і полонили на блокпосту.

"У березні буде три роки, як наш батько в полоні. його тримали в Оленівці, в донецькому сізо, в Горлівці, зараз його перевезли в Алтайський край, місто Бійськ", - кажуть діти.

"Перенаправили, з якою метою, ніхто не знає, але хлопці, які там були і їх вдалося вже звільнитись, кажуть, умови дуже погані. Відкриті вікна, немає засобів гігієни, немає одягу нормального для людини, не надається жодна допомога медична, антисанітарія, погано їх там годують", - каже Олена Пархоменко, дружина полоненого.

Також до акції долучилися рідні загиблих, тіла яких досі не повернути додому.

"Ми самі із чоловіком були в полоні більше, ніж півроку. Ми чекаємо тіло нашого сина, всіх полонених має бути звільнено, ми не бачили, але ми чули, як катують наших військових", - каже Олена Марченко, мати загиблого захисника Маріуполя.

Тут і батьки військових музикантів, які потрапили в полон у Маріуполі - і нині в російських тюрмах уже понад тисячу днів.

Рідні захисників вийшли із плакатами

"Ми прийшли сюди знов-таки докликатись до всіх, показати всім, що це проблема, бо багато людей не знають про це, вони живуть своїм життям і навіть не розуміють нас", - каже Катерина Власова, дружина військовополоненого.

Загалом у російському полоні перебувають кілька тисяч українців. Це і військовополонені, і цивільні особи. Відпускати їх масово Кремль не хоче. Українська сторона нині шукає країну-покровительку, яка б зголосилась додатково вести перемовини з РФ.

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