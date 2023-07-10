Росіяни підтягнули резерви до околиць Бахмута, щоб тіснити українців з відбитих у них позицій

Ворог працює по своїх колишніх позиціях доволі прицільно, їм допомагають безпілотники, але в українських бійців є проитидія для них.

Росіяни підтягнули резерви до околиць Бахмута. Обстрілюють наші війська керованими авіабомбами, щоб завадити їм закріпитись на нових позиціях. Водночас знизили артилерійські атаки, та намагаються бити точно в ціль, корегуючи вогонь із "Орланів" та нових безпілотників "суперкамів". Лиш за останній тиждень один екіпаж протиповітряної оборони Холодноярської бригади збив 20 ворожих безпілотників, йдеться в ТСН.

Небо над позицією українців на околицях Бахмута максимально живе, щосекунди чути постріли артилерії, які здається наближаються. Військові розуміють, що над ними десь безпілотник ворога, який допомагає вести вогонь більш прицільно. Але згодом бійців попереджають про наближення авіації із керованими бомбами, якими росіяни закидають нашу піхоту під Бахмутом, аби завадити збройним силам закріпитись на нещодавно зайнятих позиціях.

Армійцям вдалося суттєво просунулись на околицях міста і тепер їх засипають снарядами, які скеровують максимально прицільно з допомогою БПЛа. Проти них у бійців є радянська установка, хоч машина і вже має пів століття віку, боєць Іван би її не проміняв ні на що інше. На початку повномасштабного вторгнення солдат служив у піхоті, тож на собі відчув, як важливо надійне прикриття із неба. “Звик уже до неї, проходимість у неї найкраща. В будь-яку погоду виїжджаю, проїжджаю”, - каже Іван.

Ворожих безпілотників машина бійців збили лиш за останній місяць аж пів сотні. Та не лише безпілотників, а й навіть російський штурмовик Су-25.

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