“Росіяни підуть самі”: полковник ЗСУ дав прогноз, що чекає на Україну взимку

До Нового року Збройні сили України можуть дійти під місто Токмак Запорізької області. А російські окупанти — залишити Бахмут на Донеччині, але за однієї умови.

Про це в коментарі сайту ТСН.ua розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан.

“Залишили перспективні напрямки. У бік Токмака, він буде в роботі весь цей час. Район Бахмута, південь. Будемо рухатися до Бахмута з півдня. Будемо намагатися видавити росіян. І лівий берег Дніпра. Там не буде впливати погода абсолютно ніяк. Можна буде в будь-який момент форсувати Дніпро, залежно від ситуації, яка буде на лівому березі. І також просуватися. Цього року скоріше за все ми дійдемо, все залежить від сил та засобів”, — розповів Роман Світан.

Токмак / Фото: Deepstatemap

За його словами, якщо західні партнери передадуть Україні ракети, особливо М26 для HIMARS дальністю в 30 кілометрів, то до Нового року ЗСУ можуть дійти під Токмак.

“Принаймні перетнути залізну дорогу і взяти під контроль сухопутний перешийок. Якщо ракет не дадуть, то просування буде в основному по флангах, щоб зрізати російські оборонні укріплення. Щоб вони нас не видавили в районі Роботиного. Це Запорізький напрямок”, — розповів Роман Світан.

Бахмут / Фото: Deepstatemap

Військовий експерт вважає, що рух українських військових буде йти на південь Бахмута на Донеччині. За його словами, до кінця року ЗСУ “розберуться” з містом.

“Принаймні створимо такі умови, що росіянам там буде неможливо перебувати тривалий час, самі підуть. Ну і лівий берег Дніпра. Можливе форсування Дніпра і створення певних плацдармів на лівому березі, щоб не дати можливості росіянам обстрілювати армійською артилерією Херсон. Це те, що ми можемо цього року зробити”, — розповів Роман Світан.

Нагадаємо, військові експерти дали прогноз на 2024 рік. Читайте, коли може закінчитися війна в Україні.

Читайте також: