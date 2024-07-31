Росіяни пішли у наймасштабніший штурм на Вугледарському напрямку: воїни ЗСУ розповіли про ситуацію

Минулого тижня одна з наймасованіших ворожих комбінованих атак відбулась на Курахівсько-Вугледарському напрямку. Два штурми, де понад 50 одиниць техніки в кожному, намагалися прорвати нашу лінію оборони.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Юлії Кирієнко.

Що відомо про масштабний штурм окупантів

Таврійські десантники відбили один з наймасштабніших штурмів повномасштабної війни на Вугледарському напрямку.

Майже 60 одиниць російської бронетехніки з піхотою спробували вклинитись на Вугледарському відтинку у розріз між українськими підрозділами. 11 танків, 45 бойових машини піхоти та дві сотні ворожих штурмовиків. Не пошкодував ворог у штурмі й бойової машини підтримки танків "Термінатор". Наступали окупанти, одночасно з трьох боків.

По всій лінії, яку контролює 79-а окрема десантно-штурмова Таврійська бригада. Воїни з початку повномасштабного не виходили із зони бойових дій, боронячи різні напрямки.

"У них є задача - це перекрити нам шляхи постачання, перекрити трасу від Марʼїнки до Вугледара, тому вони зараз кидають туди всі свої резерви, всі сили. Просто цілий день іде штурм, відбувається карусель, техніка пре з різних напрямків, з різних сторін нон-стопом", - каже пілот роти ударних безпілотників 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади "Блогер".

"Блогер"

Якою є мета росіян

Мета росіян - перерізати шляхи сполучення між Вугледаром і Кураховим. Це може дозволити московитам збільшити тиск у Красногорівці й загалом, по всьому південному флангу, західніше Донецька, де бої не вщухають ні на день.

Але всі ті ворожі плани, на тепер, пішли шкереберть.

Що відомо про розгром окупантів

Майже батальйон російської піхоти разом із технікою, Таврійські десантники знищили у полях навколо селища Костянтинівка. Саме на неї спрямував найбільший тиск ворог. Щоб ворожі машини не доїхали до передових позицій українців і не висадили десант, добре попрацювала пілотеса "Фенікс".

"Фенікс"

Дівчина - чемпіонка світу зі змішаних бойових мистецтв ММА. І свої навички боїв без правил вправно використовує на полі бою.

"Коли пішла воювати мені було цікаво, наскільки психологічно я зможу це все витримати, і дійсно завдяки спорту я дуже така стійка і сильна, тобто на мене не впливають ті моменти, коли у нас там обстріли, коли над нами літають дрони ворога, я просто зосереджена в своїй роботі", - каже пілотеса "Фенікс".

Водночас, провалена атака і дострокове закінчення агресивної війни для десятків московитів, не змінили намірів ворожих командирів. Вони спробували відтягнути підбиту нашими воїнами техніку і за добу, пішли у наступ вдруге. Зібрали в атаку те, що вціліло.

ЗСУ відреагували на штурм окупантів

Важливу роль у відбитті цього штурму зіграли не лише воїни в окопах, а й артилеристи та оператори дронів. Вони били окупантів ще задовго до того, як ті змогли дістатись до нашої піхоти. Це і є найперше завдання українських командирів: недопустити росіян до своїх позиції, втримати непорушність лінії фронту та, головне - вберегти людей! Це можливо коли бачиш рух ворога - здалеку.

Тож таврійські десатники збирають зараз на велику радіолокаційну станцію, яка дозволить високо літати нашим дронам-розвідникам і контролювати ділянку. А ще зменшить ураження наших військ ворожими коптерами. За посиланням на екрані можна долучитись до збору.

Збір на ЗСУ

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новини ТСН 07:00 31 липня. Масована атака "Шахедами"! На Київщині - рекордна повітряна тривога!

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