Росіяни пішли в атаку біля Роботиного: воїни ЗСУ розповіли про ситуацію і хто контролює селище (фото, відео)

Токмацький напрямок залишається ділянкою, де Сили оборони України докладали найбільше наступальних зусиль. Туди скеровували новостворені підрозділи, оснащені переданою західною бойовою технікою і, саме там були найбільші територіальні здобутки українського війська у літньо-осінній період. Зараз окупанти намагаються контратакувати, щоб повернути втрачені позиції.

Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Олександра Моторного.

Окупанти обстрілюють ЗСУ КАБами, дронами і артилерією

ТСН поспілкувалась із воїнами 118-ої механізованої бригади на Токмацькому напрямку. Захисники України вночі провели знімальну групу до Роботиного, біля якого тривають тяжкі бої.

Військовий “Павук” розповідає, як вижив під час обстрілів позицій КАБами.

"Чуєм летить! Ну, летить, то й летить! Бог його знає, куди воно летить. Чисто я, я тільки побачив, як він впав, перевернувся на живіт. Ми підірвалися, я зразу в бліндаж, в мене рука зразу туди: крові нема! Нормально!", - каже "Павук".

Також окупанти запускають по позиціях ЗСУ FPV-дрони.

"Випадки в нас були, що нічні дрони уражали наших", - каже військовий "Лемберг".

Токмацький напрямок

Загалом, розповідають українські військові, сюди летить - цілодобово! Все, що тільки мають у своєму арсеналі окупанти. Також росіяни усе замінували.

"Тут - дуже все заміновано! Просто все! Міни під**и не жаліють! У них, на жаль, їх багато!", - каже воїн "Рудий".

Роботине під контролем ЗСУ, але окупанти постійно атакують

Раніше росіяни постійно заявляли про окупацію Роботиного, проте знімальна група ТСН побувала у центрі селища, яке перебуває під контролем ЗСУ. Проте окупанти постійно атакують українські позиції. Йдуть по 4-6 людей.

Токмацький напрямок

Такі атаки, невеликими групами піхоти, чужинці влаштовують по кілька разів на добу. А надто, коли над передовою на Запоріжжі, стелиться туман.

"Коли наші були наступальні дії, у них були контрнаступальні дії. Вони під обстрілами, просто летіли в наші окопи залітали", - кажуть воїни ЗСУ.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН. Марафон «Єдині новини» за 25 грудня 2023

Нагадаємо, 24 грудня у Токмаку Запорізької області було чути вибухи.

Читайте також: