Росіяни пішли в атаку на Бахмутському напрямку: воїни ЗСУ розповіли, як усе закінчилось

Воїни ЗСУ знищили окупантів.
Російські окупанти намагалися штурмувати ЗСУ на північному фланзі Бахмутського напрямку. Українські воїни вчасно відбили контратаку росіян за допомогою протитанковових керованих ракет "Стугни" та американських Javelin.
Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Маргарити Потапової.
На Бахмутському напрямку російські окупанти пішли на штурм одразу з кількох напрямків. Ворожий десант намагався заскочити українських захисників зненацька.
"Був штурм противника, вони намагалися штурмувати наші позиції. Їхала БМД з десантом противника. Ми сиділи у вогневій засідці, вели розвідку цілей", - каже військовослужбовець ЗСУ Андрій.
Російських окупантів зустріли протитанкісти 30-ї окремої механізованої бригади та відкрили по них вогонь. Оператор "Стугни" Олександр розповів, що його робота тоді врятувала десятки життів українських захисників, які воюють на Бахмутському напрямку.
"Їхала на нас з екіпажем, ми просто в неї попали. Було ураження, другою добили - і башня відлетіла", - каже оператор ПТРК Олександр.
Далі бійці уразили ще кілька броньових машин з російськими десантниками, яких розкидало на кількадесят метрів від вибухової хвилі та детонації боєкомплекту.
Штурм росіян прикривала і ворожа авіація. Але попри авіаудари, в пріоритеті у наших бійців було знищення наземної техніки. Вона палала разом з десятками знищених окупантів.
"Вони йшли з двох напрямків: з одного - танками, з другого - БМД. Хлопці зорієнтувалися, пуск - і техніка знищена, робимо роботу на відмінно", - каже військовий Віталій.
Олександр у війську від 2015 року. Після повномасштабного вторгнення росіян до України освоїв іноземний ракетний комплекс вагою 20 кг і вартістю ракети у 200 тисяч доларів. Аби здійснити постріл із Javelin, він підкрадається до ворога якомога ближче і запускає ракету калібром у 126-мм у бік окупантів.
"У мене остання ціль була вночі знищена. Це військова машина з особовим складом. Це була ніч - палало так, що бачили всі", - каже Олександр.
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Нагадаємо, ЗСУ знищили російський танк Т-90М поблизу Роботиного на Запоріжжі.
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