Росіяни пішли в атаку на Харківщині: воїни відверто розповіли, що там відбувається

Росіяни атакують у бік Борової на Харківщині. Саме на лінії бойового зіткнення окупанти проводять багато піхотних штурмів щодоби та розстрілюють українські тили з далекобійної артилерії та КАБами. Серед тих, хто тримає ділянку, і воїни 4-тої бригади оперативного призначення “Рубіж” Національної гвардії України.

Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Олександра Моторного.

Навіть вночі у напрямку передових українських позицій на схід від Борової “летіти” нині життєво необхідно. Просто їхати тут давно не варіант.

Через динаміку фронту на межі Харківської області з Луганщиною артилеристам 4-ої бригади оперативного призначення Нацгвардії України, доволі часто доводиться змінювати позиції.

"Наступають, є FPV-шки, є “Ланцети”. Було вчора вночі - стріляли! КАБ вроді би прилетів!", - каже “Бандера”, командир гармати четвертої ОБрОП НГУ “Рубіж”.

Снаряди до гармати

Найперше, що облаштовують гармаші бригади “Рубіж” на кожному, новому місці - схованки для снарядів. Так, щоби зручно було якнайшвидше заряджати їх122-во міліметрову Д-30.

Ситуація тут така, зізнається “Скіф”, що ніколи не знаєш наперед: буде можливість - випити кави чи доведеться кілька годин поспіль стріляти.

У свої 22 роки "Скіф" командир артилерійського взводу “Рубежу”. Вже півтора роки, як на фронті. Багато чому, зізнається “Скіф”, доводиться вчитися на ходу. Та він точно знає: навіть, коли його гаубиці мовчать, стрілецька зброя має бути напоготові.

На східному березі Осколу московити наразі атакують одночасно - на двох головних ділянках. Північніше Борової - окупанти прагнуть розширити плацдарм між Колісниківкою та Кругляківкою, фактично - на самому березі Осколу.

"Противник намагається, зокрема піхотою продавити нашу оборону, для того, щоб максимально в неї вклнитися. Відповідно, піхотні штурми вони можуть - десятками за день, так групами по шість - сім чоловік можуть посилати людей на штурми. Причому, там ці люди, вони можуть йти до наших позицій, просто там по полю", - каже Володимир Черняк, офіцер 4 ОБрОП НГУ “Рубіж”.

Снаряди

Близько двох тижнів, як рашисти розпочали, мало не щоденні атаки за 20 кілометрів, чітко на схід від Борової. Там ворог атакує з Луганщини, від Андріївки, що на річці Чорний Жеребець - у бік Вишневого, вже на Харківщині.

"Їхні штурмові групи, вони доволі таки близько підходять до наших позицій. Звичайно, їх вдається виявляти, проте бувають випадки, що через FPV-навалу противника не завжди виходить на них, прям дуже своєчасно зреагувати", - каже Володимир Черняк, офіцер 4 ОБрОП НГУ “Рубіж”.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ВИБОРИ США! ЗЛОЧИН ОКУПАНТІВ. ШАХЕДНА АТАКА. НОВИНИ ТСН на 6:00, 6 листопада

Нагадаємо, ГУР уразило дронами російські кораблі в Каспійському морі.

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