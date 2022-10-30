Росіяни після блокування кораблів із зерном і зовсім виходять із угоди: світ відреагував

Росіяни після блокування кораблів із зерном, знайшли привід і зовсім виходить із угоди, йдеться в ТСН.

Росія виходить із зернової угоди, про це заявив Кремль після так званого теракту в Севастопольській бухті по російським військовим кораблям. За словами Міноборони РФ, це нібито дії українських безпілотників. Наразі кораблі з зерно заблоковані в Мармуровому морі.

Вибухи в суботу вранці помітили на трьох кораблях-носіях ракет «Калібр», якими обстрілювали українські міста поблизу Севастополя. Серед них - фрегат Адмірал Макаров. Згодом Міноборони РФ звинуватило Україну в атаці їхніх військових і цивільних кораблів і назвало це терактом, а українцям начебто у цьому допомагали фахівці Великої Британії.

Офіційний Київ не коментує ситуацію в Севастопольській бухті. Однак саме це нібито стало причиною виходу росіян із зернової угоди, але це лише привід, кажуть фахівці. Росія гальмує роботу зернового коридору ще з вересня. Чимало кораблів із зерном стоять у Мармуровому морі вже протягом 2-3 тижнів.

“До цього вже зібралося більше 170 кораблів на комісію на перевірку у Стамбулі. Вони скорочували кількість цих кораблів. Якщо на початку перевірялося по 15-16 кораблів на день, то в останні дні перевірялося по 2 по 3”, - розповідає президент української зернової асоціації Микола Горбачов.

Тобто експорт українського продовольства фактично був заблокований ще до подій в Севастополі.

ООН відреагувало на заяву Росії закликом не зупиняти зерновий транзит, інший підписант Туреччина - поки не відреагувала на крок Росії.

Президент України Володимир Зеленський закликав міжнародну спільноту жорстко відреагувати на дії Кремля. “Зараз потрібна жорстка міжнародна реакція. Як на рівні ООН, так і на інших рівнях. Зокрема й на рівні "Великої двадцятки. Як Росія може бути серед G20, якщо вона свідомо працює на голод на кількох континентах. Це нонсенс”, - запевнив він.

Президент Сполучених Штатів Джо Байден засудив заяву Росії про вихід з зернової угоди як "абсолютно обурливу", і що такий крок РФ посилить голод у світі, і що в росіян немає "жодних причин робити це".

Натомість голова Мінсільгоспу Росії Дмитро Патрушев заявив, що Російська Федерація готова повністю замістити українське зерно і здійснювати поставки за прийнятними цінами всім зацікавленим країнам. На це міністр МЗС Дмитро Кулеба зауважив, що найпевніше йдеться про зерно, яке Росія вкрала на окупованих територіях. За час дії зернової угоди Україна вивезла за кордон близько 12 мільйонів тонн, переважно до країн Африки, Близького Сходу. Нашого експортного потенціалу лишається чимало – близько 38 мільйонів тонн, саме стільки зерна лишається на складах і елеваторах.

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“Чим довше зерно лежить на елеваторі, тим більше воно втрачає свої товарні якості. І за нього просто не дадуть тої ціни, яка має бути. Втрачає клейковину, втрачає білок. Будуть витрати на те, щоб зберігати його у тій якості, у якій треба”, - розповідає економіст Олег Пензеник.

Для експорту лишається залізниця, автотранспорт і малі річкові порти Дунаю. Усіма цими шляхами разом зерно йтиме повільно, бо прохідна здатність мала – 3 мільйони тонн на місяць. Для порівняння, морськими портами могли експортувати 6-7 мільйонів тонн на місяць.

Утім, продовольча криза Україні не загрожує. Хліба вистачить на 2-3 роки, за умови що ми не сіятимемо його кілька років. Однак аграрії зазнають значних збитків через скасування зернової угоди. Посів одного гектару пшениці наступного року може зрости у кілька разів, що відобразиться на цінах в магазинах.

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