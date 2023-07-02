Росіяни планомірно випалюють землю навколо Антонівського мосту: бійці мстяться окупантам

Крайні вулиці селища, які й так чи не найбільше страждають від обстрілів, ще й були підтоплені після підриву Каховської ГЕС.

Мінами, снарядами, ракетами, та навіть авіабомбами - росіяни руйнують все, що поблизу Антонівського мосту. Найбільше страждає селище з однойменною назвою - Антонівка, фактично передмістя Херсона, йдеться в ТСН.

Тут подекуди на увесь куток лишається всього троє людей. Відшукати повністю вцілілий будинок - пусте заняття, каже місцевий мешканець Олександр, який на своїй вулиці залишився єдиним. Одна з хат і досі тліє після прильоту напередодні. “ФАБ, велику бомбу це кинули вночі, їх три кинули”, - додає чоловік.

Останніми днями росіяни немов сказилися - не дають ні поспати вночі, ні попрацювати вдень.

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У селі є вода в крані, а от хлібом, продуктами, газом, а також зарядками для електроприладів забезпечують волонтери.

Крайні вулиці селища, які й так чи не найбільше страждають від обстрілів, ще й були підтоплені після підриву Каховської ГЕС. Все, що лишалось в хаті й гаражі - тепер піде на смітник. Самі ж будівлі треба просушувати, далі - ремонтувати. “Нас задавили тим, що зайшли, задавили тим, що вони тут були, і крематорій палили і ходили з обшуками, потім ті вийшли, почали нас лупашити. Коли наші зайшли, зараз взагалі жахіття, це Каховське водосховище нам дало, зараз луплять, тобто зі всіх боків”, - каже місцева мешканка Тетяна.

Пані Лариса під час обстрілів ховалася в підвалі, останнім часом ночувати доводиться лише там. “Мені хотілося на той міст грьобаний, що вони його підірвали, і кричати - припиніть стріляти, скільки ж ви будете знущатись, тут же старі, пенсіонери, діти полишались, на весь світ кричать хочеться”, - каже жінка.

За всі ці страждання окупантам уже доводиться розплачуватись. Рахунок щоденно виставляють наші армійці.

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